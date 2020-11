Call auf Apple: 70 Prozent Chance

Die Corona-Krise verschafft Apple und anderen PC-Herstellern eine Sonderkonjunktur. Millionen Menschen arbeiten, lernen und spielen derzeit zu Hause, und vermutlich wird sich auf Monate nichts daran ändern. Bei Apple kommt hinzu, dass durch die Vorstellung der neuen 5G-fähigen iPhones der Umsatz im Q4 (Juli bis September) in die Höhe schnellte. Ein gutes Omen für das Weihnachtsquartal. Im Q4 verbuchte der Hightech-Riese aus Cupertino einen Rekordumsatz von 64,7 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,73 US-Dollar. Apple rückt von seiner Politik des Hortens von Cash-Überschüssen ab und hat im Q4 annähernd 22 Milliarden US-Dollar Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet.

.

Zum Chart

.

Gemessen vom Tief Mitte März konnte das Papier in der Spitze (2. September) gar 161 % zulegen. Es verwundert nicht, dass die Apple-Bäume nicht noch weiter in den Himmel wachsen. Ab dem 2- September mündet der Kursverlauf in eine Konsolidierungsphase in Form eines Dreiecks. Die guten Quartalszahlen zum Q4 verhinderten ein signifikantes Abrutschen des Aktienkurses unter das Supportlevel von 108,14 US-Dollar. Es gilt zu bedenken, dass Apple in vielen Marktsegmenten global aufgestellt ist und bei weiten mehr verdient als die Konkurrenz. Daraus folgt, dass das Wachstumspotential gegeben ist und zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert wird. Im Lichte der zu erwartenden Stimulus-Pakete seitens der Regierungen rund um den Globus ist eine Orientierung auf fallende Kurse nicht ratsam. Die Dreiecksformation nähert sich dem Abschluss und es besteht ein Vorteil im Kursverlauf hin zu einer Fortsetzung der Aufwärtsdynamik. Ein mögliches Ziel wäre das alte All Time High vom 2. September bei 137,63 US-Dollar. .

Der ausgewählte Call (Basispreis 130 US-Dollar) mit der WKN JC663W weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 36 % auf. Hier ist die Nervosität der Marktakteure wieder etwas abgeklungen.

Apple (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 124,23 // 137,63 US-Dollar Unterstützungen: 108,14 // 99,54 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Apple-Aktie bis auf 137,83 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JC663W) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 36 % und dem Ziel bei 137,83 US-Dollar (1,95 Euro beim Optionsschein) bis zum 19.01.2021 ist eine Rendite von rund 70 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 103,09 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 52 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,3 zu 1, wenn bei 103,09 US-Dollar (0,55 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JC663W Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,15 - 1,16 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 130 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. akt. Kurs Basiswert: 118,79 US-Dollar Laufzeit: 21.01.2022 Kursziel: 1,95 Euro Omega: 1,79 Kurschance: + 70 Prozent Quelle: JP Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.