CAMECO - Die Korrektur ist weit fortgeschritten

Cameco Corp. - WKN: 882017 - ISIN: CA13321L1085 - Kurs: 16,820 $ (NYSE)

"Der Chart strahlt wieder" schrieb ich im Dezember 2020 über die Aktie von Cameco und in der Tat entwickelte sich der Titel in den Folgemonaten sehr gut. Das Ziel bei 16 USD wurde schnell erreicht, in der Spitze ging es sogar bis auf 21,95 USD, ehe im Juni eine Korrektur einsetzte, die bis dato auch anhält.

Gestern kratzte die Uranaktie bereits am Abwärtstrend seit Juni. Zudem warten mit einer wichtigen unterschrittenen Aufwärtstrendlinie und dem EMA50 weitere Hürden, die den Bullenansturm erst einmal ausbremsen könnten. Konstatieren kann man derzeit aber, dass der Support bei 15,60 USD für Stabilisierung gesorgt und einen Rebound eingeleitet hat.

Ein potenzieller Trigger für den Abschluss einer Trendwende liegt nun bei 18,41 USD. Lässt der Wert diese Hürde möglichst dynamisch und signifikant per Schlusskurs hinter sich, wäre die Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung zu präferieren. Dabei lassen sich Ziele bei 20,54 und 21,95 USD nennen. Scheitert die Aktie dagegen an den beschriebenen Widerständen und dreht wieder gen Süden ein, würde der Druck auf den Support bei 15,60 USD steigen. Bricht er, liegen Abwärtsziele bei 14,41 USD und bis zu 12,33 USD.

Fundamental betrachtet erwarten Analysten in diesem Jahr den Turnaround bei Cameco. Im kommenden Jahr soll der Gewinn sich auf 0,44 USD je Aktie mehr als verdoppeln.

Fazit: Die Abwärtsbewegung bei der Aktie von Cameco hat an einem wichtigen Support gestoppt. Doch erst über dem Trigger bei 18,41 USD dürfen die Bullen wieder von neuen Hochs träumen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,80 1,43 1,51 Ergebnis je Aktie in USD -0,13 0,18 0,44 KGV - 93 38 Dividende je Aktie in USD 0,08 0,08 0,08 Dividendenrendite 0,48 % 0,48 % 0,48 % *e = erwartet

Cameco-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)