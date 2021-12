CANCOM - Aktie im Diamant-Stadium

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 62,140 € (XETRA)

Bei der Cancom-Aktie, die sich seit Januar in unserem Guidants PROmax Investmentdepot befindet, bildet sich aktuell am Ende des laufenden Aufwärtstrends eine seltene Diamant-Formation aus. Hierbei handelt es sich um eine Seitwärtsphase, bei der der Kursverlauf in Form einer liegenden Raute zunächst immer weiter in beide Richtungen ausschlägt (analog zu einem Megafon), um anschließend spitz wie bei einem symmetrischen Dreieck zuzulaufen.

In der Literatur gilt der Diamant idR als Trendwendemuster. Grundsätzlich sollte aber immer erst die Ausbruchsrichtung abgewartet werden, bevor man auf dem falschen Fuß erwischt wird.

CANCOM im Aufwärtstrend und mit Ausbruchschancen

Und auch in diesem Fall ist der vorherige Aufwärtstrend zunächst weiter tonangebend, die Unterstützung bei 59,05 EUR noch nicht einmal touchiert und auch sonst keine nennenswerten Anzeichen eines drohenden Trendwechsels auszumachen.

Sollte die Cancom-Aktie den Diamanten also mit einem Anstieg über 64,00 EUR nach oben auflösen. dürfte auch das Rekordhoch am Kursziel bei 64,95 EUR durchbrochen werden. Damit wären Zugewinne bis 68,00 EUR und mittelfristig 72,51 EUR möglich.

Wird der Diamant dagegen mit einem Bruch der 61,00 EUR-Marke nach unten verlassen, stünde schon bei 59,05 EUR eine solide Unterstützung parat, an der der Kurs wieder abdrehen könnte. Darunter müsste man sich aber auf eine deutlichere Korrektur bis 55,28 EUR einstellen.

CANCOM Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)