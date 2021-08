Mehrjährige Zusammenarbeit für die Nutzung vollständig kontrollierter Umgebungen zur Entschlüsselung der Pflanzenbiologie, zum Verständnis von Klimaauswirkungen und zur Erforschung neuer Produktionsverfahren

Im Rahmen der laufenden Bemühungen um den Aufbau eines widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Kakaosektors vereinbarte Cargill jetzt eine mehrjährige Forschungsvereinbarung mit AeroFarms, dem Pionier und Marktführer im Bereich der vertikalen Landwirtschaft. Ziel ist es, die Erträge von Kakaobohnen zu verbessern und klimaresistentere Anbaumethoden zu entwickeln.

“Ökologische Herausforderungen und die wachsende Nachfrage nach Kakaoerzeugnissen setzen die globale Kakaolieferkette immer stärker unter Druck”, sagte Niels Boetje, Managing Director von Cargill Cocoa Europe. “Durch Partnerschaften mit Forschungsinstituten, Universitäten und innovativen Unternehmen wie AeroFarms arbeiten wir branchenübergreifend gemeinsam an kühnen Experimenten, um die Produktivität und Widerstandsfähigkeit des traditionellen Kakaoanbaus zu steigern. Wir freuen uns darauf, unsere Erkenntnisse mit den Bauernkooperativen in unserer Kakaolieferkette zu teilen, um dazu beizutragen, auch den kommenden Generationen einen florierenden Kakaosektor zu sichern.”

Diese jüngste Forschungskooperation vereint das Fachwissen von AeroFarms auf dem Gebiet der Landwirtschaft unter kontrollierten Bedingungen mit dem vertieften Know-how von Cargill im Bereich der Kakao-Agronomie und -Produktionsverfahren. Gemeinsam werden die beiden Organisationen mit verschiedenen Indoor-Anbautechnologien experimentieren, unter anderem im Hinblick auf Aeroponik und Hydroponik, Licht, Kohlendioxid, Bewässerung, Nährstoffversorgung, Pflanzenraum und Beschneidung, um die optimalen Bedingungen für das Wachstum von Kakaobäumen zu ermitteln.

Diese Ergebnisse werden zu neuen Erkenntnissen führen, die auf Faktoren wie schnelleres Baumwachstum und höhere Erträge, eine beschleunigte Entwicklung von Sorten mit höherer Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten sowie die Entfaltung des vollen Geschmacks- und Farbpotenzials der Kakaobohne abzielen. All dies wird dazu beitragen, die künftige Versorgung mit Kakaobohnen vor dem Hintergrund des Klimawandels zu sichern.

“AeroFarms verfolgt eine ähnliche Vision wie Cargill, nämlich die Ernährung der Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu gewährleisten”, sagte David Rosenberg, Mitgründer und CEO von AeroFarms. “Wir haben schon über 550 verschiedene Kulturen angebaut und freuen uns, mit Cargill an einem weiteren Projekt zu arbeiten, das sich diesmal auf Kakao konzentriert. Wir bei AeroFarms sehen unsere proprietäre Technologie als eine Plattform zur Optimierung von Pflanzenbiologie, Genetik, mechanischen Systemen, Betriebssystemen, Umweltsystemen und digitalen Steuerungen sowie Datenerfassung und -analyse. Genetik und Speedbreeding bilden einen der vertikalen Bereiche, auf die wir uns konzentrieren. Die Anwendung unserer Plattform zur Optimierung des Kakaoanbaus ist eine Möglichkeit, mit der AeroFarms einen umfassenderen positiven Einfluss auf die Welt ausüben kann.”

Erste Vorarbeiten haben bereits am globalen Hauptsitz von AeroFarms in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) begonnen und werden bald auf die hochmoderne vertikale Indoor-Farm AeroFarms AgX Research & Development des Unternehmens in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) ausgeweitet, deren Eröffnung für Anfang 2022 angesetzt ist.

Über Cargill

Die 155.000 Cargill-Mitarbeiter in 70 Ländern arbeiten unermüdlich an der Erreichung unseres Ziels, die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren. Jeden Tag verbinden wir Landwirte mit Märkten, Kunden mit Zutaten sowie Menschen und Tiere mit der Nahrung, die sie für ihr Wohlergehen benötigen.

Wir kombinieren 155 Jahre Erfahrung mit neuen Technologien und Erkenntnissen, um für Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft, Finanzen und Industrie in mehr als 125 Ländern ein zuverlässiger Partner zu sein. Gemeinsam bauen wir eine stärkere, nachhaltige Zukunft für die Landwirtschaft auf. Weitere Informationen finden Sie auf Cargill.com und in unserem News Center.

Über das weltweite Kakao- und Schokoladengeschäft von Cargill

Wir von Cargill Cocoa & Chocolate liefert hochwertigen Kakao und Schokolade weltweit auf nachhaltigere Weise und bringen unseren Kunden inneren Frieden, Integrität und Begeisterung. Mit ausgewogenen Bemühungen um Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeitsprojekten und sensorischem Fachwissen schaffen wir ein breites Spektrum an herausragenden Standardprodukten und -dienstleistungen sowie maßgeschneiderten Lösungen. Darüber hinaus stellen wir unseren Kunden umfangreiche Marktkenntnisse zur Verfügung. Wir schaffen eine robuste, faire und transparente Lieferkette, die von der Bohne bis zur Theke reicht, und sind stets bestrebt, die Branchenstandards zu verbessern. Um eine nachhaltigere Versorgung mit qualitativ hochwertigen Kakaobohnen zu gewährleisten, hat Cargill eigene Beschaffungs- und Handelsaktivitäten in den Herkunftsländern Brasilien, Kamerun, Côte d'Ivoire, Ghana und Indonesien aufgebaut. Unser Projekt "Cargill Cocoa Promise" unterstreicht unser Engagement, den Bauern und ihren Gemeinschaften ein besseres Einkommen und einen höheren Lebensstandard zu ermöglichen. Unser Team von 4.100 leidenschaftlichen Kakao- und Schokoladenexperten arbeitet an 57 Standorten und ist Teil der 155.000 Kollegen von Cargill auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf cargillcocoachocolate.com.

Über AeroFarms

Seit 2004 ist AeroFarms führend auf dem Gebiet des vertikalen Indoor-Anbaus und ein Vorkämpfer für bahnbrechende Innovationen in der Landwirtschaft. AeroFarms ist eine zertifizierte B-Corporation ("Certified Benefit Corporation") mit Hauptsitz in Newark (New Jersey), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die bestmöglichen Pflanzen zum Nutzen der Menschheit anzubauen. AeroFarms wurde von Fast Company zwei Jahre in Folge als eines der innovativsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet. Seine patentierte und preisgekrönte vertikale Indoor-Farming-Technologie, vom TIME Magazine als eine der besten Erfindungen im Lebensmittelbereich ausgezeichnet, schafft perfekte Bedingungen für das Gedeihen gesunder Pflanzen und bringt die Landwirtschaft auf eine neue Ebene von Präzision, Lebensmittelsicherheit und Produktivität. Dabei wird im Vergleich zum traditionellen Feldanbau bis zu 95 % weniger Wasser verbraucht, und es werden keine Pestizide eingesetzt. AeroFarms ermöglicht es lokalen Erzeugern, das ganze Jahr über sicher zu produzieren und mit Hilfe der vertikalen Landwirtschaft den Geschmack zu verbessern. Darüber hinaus hat AeroFarms durch seine unternehmenseigene Anbautechnologieplattform über 550 Sorten angebaut und mehrjährige strategische Partnerschaften entwickelt, die von der Regierung bis hin zu großen Fortune-500-Unternehmen reichen, um den Anforderungen der landwirtschaftlichen Lieferkette auf einzigartige Weise gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf https://aerofarms.com/.

Am 26. März 2021 meldete AeroFarms eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit der Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq:SV). Nach Vollendung des Unternehmenszusammenschlusses wird AeroFarms an der Nasdaq unter dem neuen Tickersymbol "ARFM" öffentlich gehandelt werden. Weitere Informationen über die Transaktion finden Sie hier: https://aerofarms.com/investors/

