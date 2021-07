Carl Zeiss Meditec: Starke Geschäfte, erhöhte Prognose – Aktie auf Rekordhoch – wie weit kann der Höhenflug noch gehen?

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat nach einem starken Geschäft in den ersten neun Monaten die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 angehoben. Bei der Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde jetzt ein Wert von deutlich über dem bisherigen Ziel von ungefähr 20 (2020: 13,3) Prozent erwartet, teilte das im MDax notierte Unternehmen überraschend am Freitag in Jena mit. Unterstützt werde der starke Anstieg der Marge von derzeit niedrigen Vertriebs- und Marketingkosten Der Umsatz dürfte das bisherige Ziel von 1,6 Milliarden Euro überschreiten. Die Aktie drehte nach der Bekanntgabe der erhöhten Prognose und Veröffentlichung der Eckdaten ins Plus und stieg auf einen weiteren Rekordkurs.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Die bisherige Performance von Carl Zeiss Meditec war beeindruckend. Auf den Zeitraum von einem Jahr gesehen hat die Aktie sowohl den Gesamtmarkt (24 Prozent), als auch den eigenen Medical Equipment Sektor (44 Prozent) mit einem Plus von knapp 90 Prozent deutlich outperformed.

Doch auch wenn die Geschäfte – wie die Prognoseerhöhung zeigt – weiterhin überdurchschnittlich laufen, dürfte die Luft für die Aktie langsam dünner werden. Mit einem KGV von 95 im Sektorvergleich von 31 ist das Papier dem restlichen Markt bereits weit vorausgelaufen und der Kurs steht mittlerweile weit über der fairen Bewertung der meisten Analysten.

Auch wenn die Medizintechnikbranche weiterhin ein attraktives Segment bleibt, bieten sich bei der Carl Zeiss Meditec Aktie nun Gewinnmitnahmen an.

