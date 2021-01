CD Projekt RED: „It can play Cyberpunk“ – Elon Musk schickt Aktie mit Tweet zweistellig ins Plus

Der polnische Spieleentwickler CD Projekt RED gilt eigentlich als Videospiel-Edelschmiede, doch mit dem jüngsten Blockbuster „Cyberpunk 2077“ hat die Firma den Launch des Titels ziemlich versaut, da das Spiel auf den derzeitigen Konsolen und auch auf dem PC nicht fehlerfrei spielbar gewesen ist. Das hat zu einem erheblichen Rufverlust und einer Menge Retouren geführt. Auch die Aktie ist entsprechend deutlich in den Keller gegangen.

Jetzt hat allerdings Elon Musk ein weiteres Mal auf Twitter mit einer Anspielung für erhebliche Kursbewegungen einer Aktie gesorgt – in diesem Fall der von CD Projekt, da er Cyberpunk 2077 in einem seiner Tweets erwähnt hat.

Musk hat in einem neuen Tweet die aktualisierte Version des Tesla Model S gezeigt und vor allem den verbesserten Bordcomputer präsentiert. Auf dem Bild ist der Titel „The Witcher 3“ zu sehen, das frühere Spiel von CD Projekt Red, mit dem die Spieleschmiede es zu weltweiter Bekanntheit gebracht hat. In seinem Tweet erwähnt er, dass der Computer in der Lage sei, Cyberpunk spielen zu können, womit Musk wahrscheinlich auf die starke Performance der Hardware hinweisen wollte, da das Spiel enorme Hardwareforaussetzungen benötigt, um grafisch einwandfrei laufen zu können.

In einem Folgetweet lobte er dann noch die Ästhetik des Spiels und das hervorragende Design. Das allein hat wahrscheinlich schon für die enorme zweistellige Kursbewegung der Aktie im heutigen Handel gesorgt. Derzeit notiert die Aktie noch mit einem Plus von fast 14 Prozent bei etwa 78 Euro, nachdem sie zwischenzeitlich die 80-Euro-Marke überschritten hatte.

