CDU/CSU ändern wegen Flut und Corona Wahlkampf-Planung

Berlin (Reuters) - CDU und CSU haben ihren für Mitte August geplanten mehrtägigen Auftakt der heißen Wahlkampfphase im Europapark Rust abgesagt.

Die Generalsekretäre Paul Ziemiak (CDU) und Markus Blume (CSU) informierten die Unions-Kandidatinnen und -Kandidaten am Dienstag in einem Schreiben, dass die heiße Phase stattdessen mit einem hybriden Treffen am 21. August in Berlin eröffnet werde.

Hintergrund ist vor allem die Sorge, angesichts der Flutschäden und der sich wieder verschärfenden Corona-Krise die falschen Bilder zu senden, wenn sich hunderte Unions-Politiker mehrere Tage in dem baden-württembergischen Freizeitpark treffen.

Als Begründung geben beide Generalsekretäre an, dass "das Krisenmanagement sowie die Wiederaufbauarbeiten in den betroffenen Regionen der Unwetter-Katastrophen (...) unsere Aufmerksamkeit und unseren Einsatz" erfordern. Dies wirke sich deshalb auf den Wahlkampf aus.

Ziemiak und Blume kündigten an, dass am 21. August auch der Startschuss für eine große Tür-zu-Tür-Wahlkampf-Kampagne geplant sei.