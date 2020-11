CDU-Kandidat gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart

Berlin (Reuters) - Die CDU stellt künftig den Oberbürgermeister in der baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart.

Der CDU-Kandidat Frank Nopper gewann nach Angaben der Stadt nach dem vorläufigen Endergebnis mit 42,3 Prozent der Stimmen vor den parteilosen Marian Schreier mit 36,9 Prozent. Der 59-Jährige Nopper ist derzeit noch Oberbürgermeister in dem Ort Backnang. Der Kandidat eines lokalen Linksbündnisses, Hannes Rockenbauch, erhielt 17,8 Prozent. Die Grünen, die mit Fritz Kuhn in den vergangenen acht Jahren den Oberbürgermeister gestellt hatten, hatten in der Stichwahl keine Kandidaten aufgestellt.

Die Wahlbeteiligung lag bei 44,7 Prozent. 2021 finden in Baden-Württemberg Landtagswahlen statt.