Chef der Steuergewerkschaft: Mehr Nachsicht bei Finanzämtern möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, hält es für möglich, dass die Finanzämter nach dem Sommer bei der Bearbeitung der Steuererklärungen ein Auge zudrücken werden. "Es kann sein, dass wir im Herbst nicht mehr jede Kleinigkeit beanstanden, dass wir die Ampel nach den Ferien häufiger auf "grün" schalten", sagte Eigenthaler dem Nachrichtenportal "t-online" (Mittwoch).

Als Grund nannte er, dass wegen der Corona-Krise viele Finanzamt-Mitarbeiter im Homeoffice gearbeitet hätten. "Bei komplizierteren Fällen - wenn man zum Beispiel Bilanzen wälzen und Nebeneinkünfte prüfen muss - kann man nicht ausschließen, dass das länger dauert." Das sei jedoch nicht im Interesse der Finanzämter. "Wir wollen keine Bugwelle an Steuererklärungen vor uns herschieben." Außerdem seien die Finanzämter die einzigen Behörden, die mit ihren Arbeiten nicht jahrelang im Rückstand sein dürften. "Deshalb müssen wir uns genau überlegen, was wir prüfen - und was nicht."/shy/DP/zb