China ernennt ehemaligen Paramilitär-Chef zum Kommandeur in Hongkong

Shanghai (Reuters) - Die Regierung in China verstärkt weiter den Griff auf Hongkong.

Der ehemalige Chef der chinesischen paramilitärischen Streitkräfte, Peng Jingtang, wurde zum neuen Kommandeur der Volksbefreiungsarmee (PLA) in Hongkong ernannt, berichtete der staatliche Fernsehsender "CCTV" am Sonntag unter Berufung auf einen Sprecher der PLA. Er werde dem Befehl der regierenden Kommunistischen Partei und des chinesischen Staatschefs Xi Jinping folgen und die nationale Souveränität und die Sicherheitsinteressen entschlossen verteidigen, zitiert der Bericht Peng.

Nach Angaben der staatlichen Zeitung "Global Times" war Peng zuvor auch Stabschef der Polizei in Xinjiang. Die US-Regierung wirft China Völkermord in der überwiegend von Uiguren bewohnten Provinz vor, in der es demnach auch Lager zur Zwangsarbeit und Umerziehung geben soll. China bestreitet Missbräuche in Xinjiang.