China Mobile: Der übersehene 5G-Riese an der Börse Hongkong

China Mobile ist das größte Mobilfunkunternehmen der Welt. Mit 946 Mio. Kunden dominiert man den chinesischen Markt mit einem Marktanteil von ungefähr 59 %. Der restliche Markt teilt sich zwischen den deutlich kleineren China Telecom und China Unicorn auf. Während in Deutschland das Thema 5G noch sehr theoretisch ist, haben im Dezember 2020 bereits 17 % der Kundschaft von China Mobile das 5G-Paket gebucht.

Das ist umso beeindruckender, als der Wert Ende letzten Jahres noch verschwindend gering war. Seit 2014 darf China Mobile auch Festnetzanschlüsse anbieten. Hier hat das Unternehmen in den letzten Jahren ebenfalls massiv zulegen können und ist auch hier inzwischen der größte Anbieter in China.

Zu schön, um wahr zu sein?

Im Gegensatz zu vielen europäischen und amerikanischen Konkurrenten steht das Unternehmen auf sehr gesunden Beinen. Während andere Telekommunikationsanbieter mit hohen Verschuldungen kämpft, ist China Mobile schuldenfrei. Die Margen werden in den nächsten Jahren aufgrund der hohen Investitionen in den 5G-Netzausbau zurückgehen. Trotzdem liegt die operative Marge auf absehbarer Zeit über 14 %.

Die Bewertung ist dabei äußerst attraktiv mit einer erwarteten Free-Cashflow-Rendite von 18 % für das Geschäftsjahr 2021. Auch wenn das Wachstum nicht bahnbrechend ist, wächst das Unternehmen doch noch stetig. Daher ist die Bewertung tatsächlich auffallend niedrig. Die Ursache hierfür ist, dass sich das Unternehmen in chinesischem Staatsbesitz befindet. Die Politik mischt sich dabei immer wieder in die Geschäfte von China Mobile und seinen Konkurrenten ein, die sich ebenfalls mehrheitlich in Staatsbesitz befinden.

Die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren immer wieder Sorge um den Wettbewerb und die Kunden der Branche gehabt. Bei der Vergabe der 3G-Lizenzen wurde China Mobile nicht berücksichtigt und musste einen chinesischen Standard verwenden, der nicht wirklich konkurrenzfähig war. Auch wurden die CEOs zwischen den drei chinesischen Telekommunikationskonzernen zweimal getauscht. Die aktuelle Position von China Mobile zeigt, wie robust das Unternehmen gegen diese äußeren Eingriffe ist.

Ist China Mobile ein Schnäppchen?

Durch den Handelskrieg zwischen Amerika und China ist die Situation um China Mobile zuletzt eskaliert. Die Regierung von Donald Trump unterstellte, dass Investitionen in die chinesischen Telekommunikationskonzerne durch das chinesische Militär genutzt werden könnten. Daher hat die NYSE den Handel mit diesen drei Unternehmen am 11. Januar 2021 eingestellt. Es erscheint unwahrscheinlich, dass Joe Biden den Kurs gegenüber China massiv ändert. Mit der Entscheidung der New Yorker Börse muss man also zunächst wohl leben.

Ich habe trotzdem eine kleine Position in China Mobile eröffnet. Das Geschäftsmodell ist grundsätzlich äußerst stabil. In den letzten Jahren hat es sich gegen Eingriffe der chinesischen Regierung als stabil erwiesen. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei beeindruckenden 7,5 %.

