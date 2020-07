Chinas Dienstleister wachsen so stark wie seit zehn Jahren nicht

Peking (Reuters) - Chinas Dienstleistungsbranche ist dank der Lockerungen in der Coronakrise im Juni so stark gewachsen wie seit über zehn Jahren nicht mehr.

Der am Freitag veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex stieg auf 58,4 von 55,0 Zählern im Mai. Das ist der höchste Stand seit April 2010. Aufgrund der Lockerungen seien Dienstleistungen wieder verstärkt nachgefragt worden. Auch der Index für das Neugeschäft legte spürbar zu - und zwar so stark wie zuletzt im August 2010. Die Exportbestellungen lagen erstmals seit Januar wieder im Plus. Die Zahlen signalisieren nach Ansicht der Nomura-Analysten, dass die Belebung der Service-Branche an Fahrt gewinnt. "Wir warnen jedoch davor, dass die Erholungsdynamik in den kommenden Monaten etwas an Schwung verlieren könnte."

Die Daten deuten auch darauf hin, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Einbruch wegen der Coronavirus-Pandemie ausgewogener ist und eine breitere Basis hat als zunächst angenommen. Viele Ökonomen gehen inzwischen davon aus, dass die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal wieder gewachsen ist. Nomura hatte jüngst seine Prognose von 1,2 auf 2,6 Prozent im Jahresvergleich erhöht. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal auf dem Höhepunkt der Corona-Epidemie wegen Werkschließungen und Ausgangssperren mit einem Minus von 6,8 Prozent erstmals überhaupt seit Einführung der vierteljährlichen Statistik gefallen.