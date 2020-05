Chinas Exporte heben Stimmung an Europas Börsen

Frankfurt (Reuters) - Überraschend starke Exportdaten aus China haben am Donnerstag die Stimmung an Europas Börsen gehoben.

Dax und EuroStoxx50 legten jeweils 0,8 Prozent zu auf 10.690 beziehungsweise 2865 Punkte. China bleibe der wirtschaftliche Lichtblick in der Krise, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. "Die Entwicklung der Exporte ist beeindruckend." Im April verkauften die Firmen 3,5 Prozent mehr ins Ausland als vor Jahresfrist, während Analysten mit einem Einbruch um mehr als 15 Prozent gerechnet hatten.

Doch zugleich verhinderte die anhaltende Angst vor einem Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie größere Gewinne. Das Robert-Koch-Institut hält nach der jüngsten Rücknahme weiterer Restriktionen eine zweite Virus-Welle vor dem Herbst für möglich. Zudem schwinge im Hintergrund die Furcht vor einer Neuauflage des Handelskriegs zwischen den USA und China mit, sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. US-Präsident Donald Trump drohte zuletzt damit, das bereits abgeschlossene Abkommen zu kündigen, falls sich die Regierung in Peking nicht daran halte. Einem Medienbericht zufolge könnten schon kommende Woche die Handelsbeauftragten beider Seiten über das Thema sprechen.

PFUND IM PLUS - LIRA AUF REKORDTIEF

Der Verzicht der britischen Notenbank auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik stützte das Pfund. Die Landeswährung verteuerte sich um bis zu 0,6 Prozent auf 1,2416 Dollar, zum Euro legte es 0,3 Prozent zu. Für gute Stimmung sorgte die Erwartung der Währungshüter, dass sich die Konjunktur nach einem Rekordeinbruch in diesem Jahr 2021 erholen dürfte. "Die Bank erwartet einen ziemlich substanziellen Sprung für das kommende Jahr", sagte Jane Foley, Strategin bei der Rabobank. "Das ist ziemlich ermutigend. Die Vorhersage für 2020 von einem Minus von 14 Prozent ist negativer als einige der Zahlen der Regierung. Diese 14 Prozent sind eine schreckliche Zahl, aber vielleicht nicht ganz so schlecht wie einige der Zahlen, über die in den vergangenen sechs Wochen am Markt gesprochen wurde."

Auf ein Rekordtief fiel dagegen die türkische Lira, ein Dollar kostete mit 7,25 Lira so viel wie nie zuvor. Für Verunsicherung sorgten Äußerungen eines US-Notenbank-Mitgliedes, der wenig Hoffnung auf zusätzliche Unterstützung machte. "Die Lira verliert immer mehr an Wert, ohne dass Politik und Geldpolitik das verhindern können", sagte Commerzbank-Experte Tatha Ghose. Die freien Devisenreserven seien größtenteils aufgebraucht. "Der perfekte Sturm ist zurückgekehrt."





ZALANDO PROFITIERT VON LOCKDOWN

Die Papiere des Online-Modehändlers Zalando schnellten um 12,8 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von 54,16 Euro. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzplus von zehn bis 20 Prozent in diesem Jahr. Weil Einzelhandelsgeschäfte wegen der Corona-Pandemie lange geschlossen waren und immer noch Restriktionen gelten, bestellen mehr Menschen ihre Kleidung im Internet. Bernstein-Analystin Aneesha Sherman sagte, die steigende Zahl von Geschäftspartnern und Kunden im April sei positiv.

Die Metro-Aktien gaben dagegen in der Spitze 8,7 Prozent nach und waren Schlusslicht im MDax. Die Coronakrise lastet zunehmend auf den Geschäften des Großhändlers. Die Experten von Baader Helvea verwiesen darauf, dass das Ergebnis je Aktie schlechter ausgefallen sei als erwartet. "Unsere wie auch die Markterwartungen sind immer noch zu hoch und müssen reduziert werden." Zudem dürfte es noch länger dauern, bis das Geschäft mit Restaurants und Hotels wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehre, auch wenn im Mai Gaststätten wieder aufmachen dürfen.