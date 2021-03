Chinas Volkskongress segnet strikteres Wahlsystem für Hongkong ab

Peking (Reuters) - Der chinesische Volkskongress hat auf seiner Jahrestagung das neue Wahlsystem für Hongkong abgesegnet, mit dem die Führung in Peking Hongkong noch fester in den Griff nimmt.

Das Parlament nahm am Donnerstag den Entwurf für das neue Wahlgesetz mit großer Mehrheit an - 2895 Abgeordnete stimmten dafür, es gab keine Gegenstimme und eine Enthaltung. Die demokratischen Institutionen in der Sonderverwaltungszone werden damit weiter beschränkt, die Demokratiebewegung noch stärker zurückgedrängt. Letztlich sichert sich die Führung in Peking noch mehr Einfluss auf die Besetzung der Regierungsspitze in Hongkong.

Die Änderungen schließen praktisch jede Möglichkeit aus, dass die Opposition in Hongkong Wahlergebnisse beeinflussen kann. Größe und Zusammensetzung des Parlamentes in Hongkong werden neu zugeschnitten. Ein neuer Mechanismus wird eingeführt, um Kandidaten zu überprüfen und sicherzustellen, dass in Hongkong nur regieren kann, wer als Patriot eingestuft ist. Ein Wahlausschuss wählt die Regierungsspitze aus und sichert den Posten damit Peking-treuen Politikern.

Die Rolle der Bezirksräte in Hongkong wird geschmälert. Sie haben zwar ohnehin kaum Macht, doch spiegeln sie die Stimmung in der Bevölkerung der Wirtschafts- und Finanzmetropole wider, denn sie werden über Lokalwahlen bestimmt. 2019 gewannen Kandidaten aus dem Lager der Demokratieverfechter fast 90 Prozent der Mandate. Für die Peking-treue Führung in Hongkong war dies ein Gesichtsverlust.

Der einstigen britischen Kronkolonie Hongkong war bei der Übergabe an China 1997 für mindestens 50 Jahre eine gewisse Autonomie nach dem Prinzip "ein Land - zwei Systeme" zugesagt worden. Nach den Massenprotesten von 2019 festigte China jedoch seinen zunehmend autoritären Griff über die Stadt. Ein sogenanntes nationales Sicherheitsgesetz wurde verabschiedet mit dem erklärten Ziel, Abspaltung, Subversion, Terrorismus und Einmischung aus dem Ausland zu bekämpfen. Kritiker sprechen von einem tiefen Eingriff in die Autonomie, mit dem die Opposition faktisch so gut wie ausgeschaltet worden sei.