Nach dem freundlichen Wochenstart haben am Dienstag die Corona-Sorgen die Anleger an Asiens Börsen wieder eingeholt. Doch immerhin konnten sich die wichtigsten asiatischen Indizes im Handelsverlauf von ihren Tagestiefs lösen.

Neue Virus-Sorgen in China

Wegen der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante steigen in etlichen Ländern die Infektionszahlen. Dass die chinesischen Behörden deshalb wieder Millionen Menschen in den Lockdown schickten, schürt Beobachtern zufolge Ängste vor Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, da viele Lieferketten in der Industrie davon betroffen sein könnten. Das einstige Pandemie-Epizentrum Wuhan mit seinen elf Millionen Einwohnern lässt sogar seine gesamte Bevölkerung auf Corona testen. Auch die Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Führung gegen Unternehmen verschiedener Branchen sorgen weiter für Unsicherheit. Die zuletzt schwächelnden US-Märkte fielen derweil als Kurstreiber aus.

Der CSI 300 mit den Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt um 0,1 Prozent auf 4927 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,4 Prozent 26 128 Punkte.

Tencent und Netease unter Druck

Auf regulatorischer Ebene gab es zuletzt wieder neue Sorgen, weil ein Bericht chinesischer Staatsmedien Online-Spiele als „Opium“ bezeichnet hatte. In dem Artikel wurden weitere Beschränkungen für die Branche gefordert, um negative Auswirkungen auf Kinder zu verhindern – ein Diskussion, die in China schon länger herrscht und bereits zu deutlich strikteren Regeln für Anbieter von Online-Spielen geführt hat. Angesichts der nach den jüngsten Maßnahmen der Regierung ohnehin herrschenden Regulations-Sorgen hat der Bericht vor allem die Aktien von Tencent und Netease unter Druck gesetzt. Tencent-Papiere schlossen im asiatischen Handel mit einem Minus von 6 Prozent, die von Netease mussten 8 Prozent abgeben. Tencent ist einer der weltweit größten Betreiber von Videospielen, welche auch über diverse Tochtergesellschaften und Beteiligungen vertrieben werden.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Oranzy Photography / Shutterstock.com