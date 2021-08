Chip-Aktie mit starkem Ausbruchssignal

Die niederländische NXP Semiconductors zählt zu den größten Halbleiterherstellern in Europa. Der Konzern produziert neben Standard-Halbleitern Chips für Automobil-Systeme wie ABS-Sensoren, Funkschlüssel, Bordnetze etc. und Chips für Systeme zur Identifikation wie die RFID- oder NFC-Technologie. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte NXP einen Umsatz von 8,61 Mrd. USD.

Analysten rechnen in diesem Jahr mit einem deutlichen Zuwachs beim Umsatz und Gewinn. Die Erlöse dürften sich in Richtung 11 Mrd. USD bewegen, der Gewinn auf 6,47 USD je Aktie nach oben springen. 2022 erwarten Experten einen weiteren Gewinnanstieg um rund 25 % auf gut 8 USD je Aktie. Die KGVs liegen bei 34 und 27, die KUVs um die 5.

Aus charttechnischer Sicht hat der Wert nach einer gut einjährigen fulminanten Aufwärtsbewegung ruhigere Töne angeschlagen und ist im April in eine Seitwärtsphase eingebogen. Nach einigen Fehlversuchen gelang gestern der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Wird dieses Signal im weiteren Wochenverlauf bestätigt, könnte die Aktie mittelfristig deutlich zulegen. Aus der verlassenen Range würde sich ein Potenzial in Richtung 250 USD ergeben. Rückläufe in Richtung der nun neuen Unterstützungszone zwischen 216,43 und 214,30 USD könnten in den kommenden Wochen eventuell nochmals interessant für Einstiege werden. Absicherungen bieten sich unter dem Julitief bei 184,92 USD oder alternativ unter dem Zwischentief bei 203,04 USD an.

Fazit: Für prozyklisch ausgerichtete Marktteilnehmer ist das Chartbild der Aktie von NXP Semiconductors hochinteressant. Potenzial besteht mittelfristig in Richtung 250 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 8,61 10,91 11,71 Ergebnis je Aktie in USD 0,18 6,47 8,01 Gewinnwachstum 3.494,44 % 23,80 % KGV 1206 34 27 KUV 6,7 5,3 4,9 PEG 0,0 1,1 Dividende je Aktie in USD 1,50 2,25 2,25 Dividendenrendite 0,69 % 1,04 % 1,04 % *e = erwartet

