Chip-Krise hat VW-Ergebnis im ersten Halbjahr kaum getroffen

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen hat im ersten Halbjahr trotz Produktionspausen wegen des Halbleiter-Mangels einen Betriebsgewinn von rund elf Milliarden Euro erzielt.

Die Absatzerholung habe zu sehr hohem Umsatz und operativem Ergebnis geführt, teilte der Wolfsburger Autobauer am Freitag mit. Der Netto-Cash-Flow im Automobilgeschäft habe sich mit rund zehn Milliarden Euro ebenfalls sehr positiv entwickelt. "Die Beeinträchtigung aus dem Engpass an Halbleitern hat sich verschoben und wird eher zu Beeinträchtigungen im zweiten Halbjahr führen", erklärte der Dax-Konzern. Vollständige Zahlen werden am 29. Juli veröffentlicht.