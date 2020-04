Chipkonzern Infineon macht Übernahme von Cypress perfekt

München (Reuters) - Der Halbleiterkonzern Infineon ist bei der Übernahme des US-Chipherstellers Cypress Semiconductor am Ziel.

Alle behördlichen Genehmigungen lägen nun vor, teilte der deutsche Konzern am Dienstag mit. Der Abschluss der Transaktion sei in den kommenden fünf Geschäftstagen geplant. Infineon hatte bereits im März mit der Genehmigung der Transaktion durch die US-Behörde CFIUS die größte Hürde genommen. Das deutsche Unternehmen will mit dem neun Milliarden Euro schweren Zukauf in die Riege der zehn größten Chiphersteller der Welt aufsteigen.