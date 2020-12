CINTAS - Vor Angriff auf das Allzeithoch

Cintas Corp. - WKN: 880205 - ISIN: US1729081059 - Kurs: 354,190 $ (NASDAQ)

Die Aktie des Herstellers von Berufskleidung Cintas legte in den letzten Jahren eine massive Rally hin. Im März 2009 musste man im Tief für eine Aktie 18,09 USD auf den Tisch legen. Am 16. November 2020 kostete eine Aktie 369,20 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie in der letzten Woche in das Aufwärtsgap vom 04. November 2020 zurück und schloss dieses teilweise. Der Rest dieses Gaps liegt zwischen 332,04 USD und 334,13 USD. Am 22. Dezember zeigte sich bereits wieder Nachfrage. Zwar kam es nicht sofort zu Anschlusskäufen, aber gestern zeigte sich der Wert in einer starken Verfassung und kletterte um 4,67 %. Damit war er der größte Gewinner im Nasdaq 100.

Bullen im Vorteil

Der gestrige Anstieg könnte ein Zeichen für das Ende der Konsolidierung seit 16. November sein. Der Aktienkurs könnte jetzt einige Tage und Wochen zulegen. Ein Anstieg bis ca. 369,20 USD und später ca. 400 USD erscheint möglich. Bei ca. 400 USD würde die Aktie auf die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit dem Jahr 2009 treffen. Dort kann es zu einer längeren Konsolidierung kommen. Sollte der Wert allerdings unter 332,04 USD abfallen, müsste ein Rücksetzer in Richtung 304,18 USD einkalkuliert werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)