Cisco wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der amerikanische Netzwerkausrüster Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, NYSE: CSCO) wird eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 36 US-Cents je Aktie an die Investoren ausschütten. Die nächste Zahlung erfolgt am 21. Oktober 2020 (Record date: 2. Oktober 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,44 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 40,13 US-Dollar (Stand: 9. September 2020) einer Dividendenrendite von 3,59 Prozent.

Cisco erhöhte die Dividende im Februar 2020 um drei Prozent auf 36 US-Cents vierteljährlich. Dies war die neunte jährliche Anhebung in Folge. Das im Dow-Jones-Index gelistete Unternehmen startete im April 2011 mit der erstmaligen Auszahlung einer Dividende (6 US-Cents).

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Nettogewinn (GAAP) des Unternehmens 2,6 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,2 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 12. August berichtet wurde. Der Umsatz sank um 9 Prozent auf 12,2 Mrd. US-Dollar. Im Gesamtjahr 2020 lag der Umsatz bei 49,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 51,9 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 16,33 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 169,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. September 2020).

Redaktion MyDividends.de