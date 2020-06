Cliq Digital veröffentlicht Dividendenvorschlag

Die Cliq Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) will in den kommenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag von insgesamt 40 Prozent des Konzernergebnisses (nach Minderheitenanteilen) nach IFRS an die Aktionäre ausschütten, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen.

Im laufenden Geschäftsjahr 2020 soll einmalig eine höhere Dividende ausgeschüttet werden, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der ordentlichen Hauptversammlung 2020 wird daher vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von insgesamt rd. 1.731.720 Euro, entsprechend 28 Cent pro Aktie, an die Aktionäre zu zahlen. Der Betrag setzt sich aus einer Basisdividende von 14 Cent und einer zusätzlichen Sonderdividende von 14 Cent pro Aktie zusammen. Die Hauptversammlung ist für den 21. August 2020 in Düsseldorf vorgesehen. Der ursprüngliche Gewinnverwendungsbeschluss, der im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 am 31. März 2020 gefasst wurde und einen vollständigen Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorsah, wurde entsprechend geändert, wie weiter berichtet wurde. In den kommenden Geschäftsjahren sind Dividendenzahlungen im Einklang mit der neuen Dividendenpolitik geplant. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe mit Sitz in Düsseldorf ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. Das Unternehmen wurde ursprünglich im Januar 2005 gegründet. Im Jahr 2012 wurde die Namensänderung von Bob Mobile AG in Cliq Digital AG vollzogen. Redaktion MyDividends.de