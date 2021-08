CLOROX - Zurück bleiben kreidebleiche Käufer

Clorox Co., The - WKN: 856678 - ISIN: US1890541097 - Kurs: 160,370 $ (NYSE)

August 2020: Die Aktie von Clorox erklimmt ein Allzeithoch nach dem anderen, hat seit dem Jahreswechsel 2019/20 um gut 50 % an Wert gewonnen und scheint unaufhaltsam zu sein. August 2021: Die Clorox-Aktie wird in Grund und Boden verkauft. Die Bullen müssen heute den größten Kursverlust seit dem Jahr 2000 verdauen. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Doch was ist passiert? Clorox war einer der Coronaprofiteure. Der Produzent von Putz- und Desinfektionsmitteln verzeichnete 2019/20 ein außerordentlich gutes Jahr und muss diesem hohen Tempo nun Tribut zollen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020/21 zeigen dies bereits, insbesondere des letzten Quartals. Der Umsatz sank verglichen mit der Vorjahresperiode um 9 %, das bereinigte Ergebnis brach um 61 % auf 0,95 USD je Aktie ein. Analysten hatten einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwartet. Diese Verfehlung hat es folglich in sich. Im gesamten Geschäftsjahr stieg der Umsatz leicht von 6,72 auf 7,34 Mrd. USD, blieb aber ebenfalls hinter der Markterwartung von 7,45 Mrd. USD zurück. Das Ergebnis je Aktie sank von 7,35 auf 7,25 USD je Aktie. Experten hatten dagegen 7,59 USD je Aktie an Gewinn und damit einen leichten Gewinnanstieg erwartet.

Und auch die weiteren Aussichten bleiben trübe. Das Management erwartet für 2021/22 einen Umsatzrückgang von 2 bis 6 %. Das allein wäre wohl kein großes Problem gewesen. Doch den heute prognostizierten Ergebniseinbruch von 26 bis 21 % auf 5,40 bis 5,70 USD je Aktie hatte der Markt nicht im geringsten auf dem Schirm. Bis dato lag der Konsens bei einem Gewinn von 7,36 USD je Aktie.

Kein Wunder also, dass der Wert heute in Grund und Boden versenkt wird und die bemerkenswerte Underperformance seit Sommer 2020 sich noch einmal verschärft. Der Support bei 167,70 USD ist aus charttechnischer Sicht Geschichte, womit die komplette Rückabwicklung des Anstiegs seit dem vierten Quartal 2019 droht. Anleger merken sich daher den Support um 144,16 USD als mögliche Abstaubermarke vor und halten sich zunächst von der Aktie fern. Ein etwas verbessertes Chartbild liegt erst über dem Zwischenhoch bei 191,75 USD vor.

Fazit: Dass Outperformance mitunter auch nur ein temporäres Phänomen darstellen kann, zeigt das Beispiel Clorox. Vom Corona-Profiteur zum Sorgenkind der US-Börse verkommen droht in den kommenden Wochen bei dieser Aktie ein Test der Unterstützung bei 144,16 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 6,72 7,45 7,35 Ergebnis je Aktie in USD 7,35 7,59 7,36 KGV 22 21 22 Dividende je Aktie in USD 4,24 4,45 4,65 Dividendenrendite 2,64 % 2,77 % 2,90 % *e = erwartet

Clorox-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)