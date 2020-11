Cloud-Aktie vor den Zahlen in Lauerstellung

Workday Inc. - WKN: A1J39P - ISIN: US98138H1014 - Kurs: 223,610 $ (NASDAQ)

Workday bietet Cloud-basierte Software für Personalverwaltung, Rechnungswesen und Unternehmensplanung an. Am 28. August kam es bei der Aktie zu einem massiven Kurssprung auf ein neues Allzeithoch, seitdem geht nicht mehr viel. Nach einem tiefen Pullback an die 200 USD-Marke pendelt sich das Papier seitwärts ein. Die Handelsspanne verengt sich immer weiter, es entstehen die Konturen eines Dreiecks. Vor dem heute nachbörslich erwarteten Quartalsbericht notiert der Wert an der Oberkante des Dreiecks. Das Dreieck hat im übergeordneten Kontext einen bullischen Charakter, innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends könnte es eine Fortsetzungsformation darstellen.

Kommt der Ausbruch nach oben?

Einstiege vor den Zahlen sind immer mit erhöhten Risiken verbunden, es könnte zu heftigen Kursbewegungen kommen. Im Idealfall springt die Aktie aus dem Dreieck nach oben heraus und attackiert das Allzeithoch bei 248,75 USD. Geht es nachhaltig darüber, wäre Platz bis 280 und rund 300 USD.

Kommt es hingegen zu Rückschlägen, findet die Aktie an der Dreiecksunterkante bei 205 und darunter am zentralen Support 195 - 200 USD halt. Dort könnten sich antizyklische Einstiegschancen ergeben. Erst mit einem signifikanten Abrutschen unter 193 USD entstehen Verkaufssignale für eine Abwärtskorrektur bis 170 - 174 USD.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)