Cloudflare tritt der Microsoft Intelligent Security Association bei

MISA-Beitritt ermöglicht enge Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern und beweist langfristiges Engagement für Beziehung zu Microsoft

Das in den Bereichen Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit für ein besseres Internet tätige Unternehmen Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), hat heute seinen Beitritt zu der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) bekannt gegeben. Die MISA ist ein Ökosystem aus Independent Software Vendors und Managed Security Service Providers, die sich mit Microsoft Security zusammengeschlossen haben, um bessere Abwehrmöglichkeiten gegen die zunehmende Bedrohungslage im Bereich Cybersicherheit bereitzustellen. Durch die Zusammenarbeit werden den Kunden Integrationen zur Unterstützung von Sicherheits- und Leistungsbedürfnissen noch einfacher gemacht. Die Kunden können nun auf einfache Weise Integrationen mit dem Azure Active Directory und anderen Angeboten im MISA-Partnerkatalog für sich entdecken.

„Wenn wir mit CISOs sprechen – egal, ob sie bei Fortune-500-Konzernen, Start-ups oder gemeinnützigen Organisationen arbeiten –, erkennen wir die Gelegenheit, ihnen zu helfen, indem wir Tools bereitstellen, die zusammen und nicht isoliert funktionieren“, so Alex Dyner, SVP für Spezialprojekte bei Cloudflare. „Der Beitritt zur MISA ist ebenfalls eine solche Gelegenheit. Jetzt können wir noch vertieftere Produktverknüpfungen zwischen Cloudflare und Microsoft erstellen, durch die wir Unternehmen das Rüstzeug für den Kampf gegen die immer raffinierter werdenden Cyberbedrohungen von heute mitgeben.“

Cloudflare bietet Dienstleistungen für Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit über ein globales Netzwerk, das mehr als 250 Städte in über 100 Ländern umfasst und jeden Tag durchschnittlich 87 Milliarden Cyberbedrohungen abwehrt. Darüber hinaus fungieren die globalen Bedrohungsinformationen von Cloudflare als Immunsystem für das Internet – es werden Modelle maschinellen Lernens eingesetzt, um aus Angriffen gegen Kunden zu lernen, solche Angriffe zu minimieren und damit alle zu schützen.

„Die Microsoft Intelligent Security Association ist zu einem dynamischen Ökosystem herangewachsen, das sich aus den zuverlässigsten und seriösesten Anbietern von Sicherheitssoftware auf der ganzen Welt zusammensetzt. Unsere Mitglieder wie Cloudflare teilen das Engagement von Microsoft für eine Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft für Cybersicherheit, damit unsere Kunden schneller und besser in der Lage sind, Sicherheitsbedrohungen zu berechnen, zu erkennen und darauf zu reagieren.“ – Maria Thomson, Leiterin der Microsoft Intelligent Security Association

Kunden können die Web Application Firewall (WAF) von Cloudflare mit Azure Active Directory B2C von Microsoft verknüpfen, um Web-Anwendungen mithilfe sicherer Domains vor ausgeklügelten Cyberangriffen zu schützen.

Mit der Integration können Kunden von Azure AD B2C jetzt die Web Application Firewall (WAF) von Cloudflare aktivieren und ihre Anwendungen vor ausgeklügelten Cyberangriffen wie Zero-Day-Attacken und anderen Punkten auf der Liste OWASP Top 10 schützen.

MISA-Mitglieder sind hochkarätige Fachkräfte aus der Cybersicherheitsbranche, die sich die Verbesserung der Kundensicherheit zum gemeinsamen Ziel gesetzt haben. Jedes neue Mitglied bringt wertvolle Fachkenntnisse ein, sodass der Verband durch Wachstum immer wirkungsvoller wird.

Mehr über die Integration von Cloudflare mit Azure Active Directory von Microsoft können Sie den folgenden Unterlagen entnehmen:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift „Entrepreneur“ 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von „Fast Company“ 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „evtl.“, „werden“, „sollte“, „erwarten“, „untersuchen“, „vorhaben“, „davon ausgehen“, „könnte“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „überlegen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potentiell“ oder „weiterhin“ oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder andeutungsweise gemacht wurden, beziehen sich u. a. auf die Teilnahme von Cloudflare bei der MISA und die sich möglicherweise daraus ergebenden Vorteile für Cloudflare, die möglichen Vorteile einer Integration von Cloudflare- und Microsoft-Produkten für Kunden, die Chancen für Cloudflare, durch den Beitritt zur MISA weitere Kunden zu gewinnen und den Umsatz bei bestehenden Kunden zu steigern, die technologischen Entwicklungen, zukünftigen operativen Geschäfte, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Verlautbarungen des CEO und anderer Mitarbeiter von Cloudflare. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, so u. a. Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichts von Cloudflare auf Formblatt 10-Q, der am 6. August 2021 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare regelmäßig bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Cloudflare verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare kann die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen von Cloudflare verlassen.

© 2021 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc., in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Markenzeichen und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005377/de/

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com