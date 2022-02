Cloudflare übernimmt Vectrix für bessere Sichtbarkeit und Kontrolle geschäftlicher Anwendungen

Übernahme ergänzt branchenführende Cloudflare Zero Trust Plattform mit moderner CASB-Funktionalität

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Verlässlichkeit zur Unterstützung einer besseren Internetnutzung, gab heute die Übernahme von Vectrix bekannt. Vectrix stattet Unternehmen mit Sichtbarkeit und Kontrolle aller seiner SaaS-Anwendungen mit nur einem Klick aus. Das Unternehmen verbessert die bestehende Cloudflare Zero Trust Plattform, Cloudflare One, indem Sicherheitsteams gestattet wird, Tools von Drittparteien abzutasten, darunter Google Workspace, GitHub und AWS, um Probleme wie nicht angemessenes Teilen von Dateien und Fehlkonfigurationen von Nutzergenehmigungen zu erkennen und zu minimieren.

„Zehntausende von Unternehmen verlassen sich auf die Cloudflare One Zero Trust Plattform, um die dauerhafte Sicherheit für ihre Teams und Daten zu gewähren“, sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Das weltweite Cloudflare Netzwerk blockiert Versuche, Daten zu gefährden auf vielerlei Ebenen, wobei der Datenverkehr ins Internet beschleunigt wird. Wir freuen uns, das Vectrix Team bei Cloudflare willkommen zu heißen, das dazu beiträgt, für das Unternehmen die schnellste, sicherste und eine robuste Zero Trust Plattform zu liefern.“

Zahlreiche Unternehmen verwenden aufgrund des Bedarfs, in verteilten oder hybriden Arbeitsumgebungen effizienter und kollaborativer zu arbeiten, mehr SaaS-Anwendungen als je zuvor. Gemäß dem IT-Marktforschungsunternehmen Gartner wachsen die weltweiten Ausgaben für Cloud-Anwendungsdienste (Software as a Service, SaaS) von Endnutzern von Diensten der öffentlichen Cloud erwartungsgemäß von 174 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 auf mehr als 279 Mrd. US-Dollar in 2025. Damit sind die Belastungen für Sicherheitsteams gestiegen, die nun die Sicherheit über zahlreiche Anwendungen hinweg überwachen müssen, die alle über individuelle Konfigurationseinstellungen, Zugriffskontrollen und Überwachungssysteme verfügen. Darüber hinaus erhöht dieser vergrößerte SaaS-Fußabdruck das Risiko für Sicherheitsvorfälle durch falsch konfigurierte Einstellungen, fehlerhafte Zugriffskontrollen oder verärgerte Mitarbeiter.

Mit Vectrix können IT- und Sicherheitsteams die Tools von Drittparteien auf Sicherheit untersuchen, um Probleme, die von nicht autorisierten Nutzerzugriffen bis hin zur Exposition von Dateien gegenüber Fehlkonfigurationen und Schatten-IT reichen, besser zu erkennen und zu minimieren. Die Integration des API-gesteuerten Cloud Access Security Broker (CASB) von Vectrix mit Cloudflare One bietet Unternehmen die umfassende Zero Trust Kontrolle sowohl der ruhenden als auch der in Übertragung begriffenen Daten. Vectrix erweitert die Sicherheit des Cloudflare Netzwerks auf die in SaaS-Anwendungen gespeicherten Daten, sodass Kunden eine einzelne Kontrollebene für die Sicherheit ihrer Arbeitskräfte und für unternehmenskritische Ressourcen erhalten.

„Jeder verwendet SaaS-Anwendungen, vom E-Mailversand bis hin zur HR-Verwaltung, doch können schlicht durch das Anhaken eines falschen Kästchens unternehmenskritische Daten exponiert werden“, sagte Corey Mahan, Mitgründer und CEO von Vectrix. „Durch die Kombination des ersten Ansatzes der Vectrix API mit der Skala der Cloudflare Zero Trust Plattform bieten wir Kunden einen einfachen, unkomplizierten Weg, um das Teilen von Daten dieser Anwendungen zu kontrollieren.“

Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

Quelle: Gartner‚ „Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2019-2025, 4Q21 Update“, Colleen Graham, Amarendra ., Sharat Menon, Robin Schumacher, Neha Gupta, 21. Dezember 2021. GARTNER ist ein eingetragenes Markenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc., und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

