Cloudflare vergrößert sein Netzwerk um 25 Prozent und macht das Internet schneller und sicherer

Durch die globale Expansion wächst das Netzwerk von Cloudflare auf mehr als 250 Städte in über 100 Ländern

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass es sein Netzwerk auf mehr als 250 Städte in über 100 Ländern ausgeweitet hat. Damit hat sich die Gesamtkapazität des Netzwerks auf 100 TBit/s mehr als verdreifacht und die Anzahl der Städte im Netzwerk ist in den letzten zwei Jahren um 25 % gestiegen. Durch die kontinuierliche Erweiterung und Optimierung des Netzwerks ist Cloudflare in der Lage, Nutzern und Unternehmen überall auf der Welt ein schnelleres und zuverlässigeres Interneterlebnis zu bieten.

Mehr ist mehr, wenn es um den Aufbau des schnellsten Netzwerks geht. Je näher Cloudflare an den einzelnen Menschen auf der Erde ist, desto schneller kann das Unternehmen Inhalte für Websites, Anwendungen und Unternehmensnetzwerke sicher und zuverlässig bereitstellen. Das liegt daran, dass der Datenverkehr in der Regel eine weite Strecke zwischen dem Standort des Benutzers und einem Rechenzentrum zurücklegen muss oder dabei durch mehrere Netzwerke geleitet wird. Im Laufe der Jahre hat Cloudflare ein Netzwerk von Datenautobahnen quer durch das Internet aufgebaut, so dass jedes zusätzliche Rechenzentrum die Inhalte näher an die Internetnutzer auf der ganzen Welt bringt. Darüber hinaus ist das Netzwerk von Cloudflare heute mit über 9.800 Netzwerken weltweit vernetzt, darunter große Internetanbieter, Cloud-Dienste und Unternehmen. So werden die Unwägbarkeiten und Geschwindigkeitsblockaden des Datenverkehrs, der über mehrere Netzwerke fließt, reduziert.

„Wir wollen den Umfang und die Intelligenz unseres Netzwerks so optimieren, dass Cloudflare nicht nur das globalste, sondern auch das lokalste Netzwerk der Welt ist“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir werden weiterhin investieren, um unser Netzwerk so vielen Menschen wie möglich näher zu bringen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir Sicherheit, Datenschutz und Zuverlässigkeit für alle gewährleisten können. Zusätzlich zum Ausbau unseres Netzwerks werden wir bald mehr darüber verraten, wie wir das schnellste moderne Netzwerk schaffen.“

Cloudflare ist nun an drei neuen Standorten in Europa vertreten: Cork, Irland; Palermo, Italien; und Jekaterinburg, Russland. Insgesamt verfügt Cloudflare über Rechenzentren in allen der unten aufgeführten 47 Städte in 30 Ländern in Europa.

Amsterdam, NL Genf, CH Paris, FR Athen, GR Göteborg, SE Prag, CZ Barcelona, ES Hamburg, DE Reykjavík, IS Belgrad, RS Helsinki, FI Riga, LV Berlin, DE Kiew, UA Rom, IT Brüssel, BE Lissabon, PT Sofia, BG Bukarest, RO London, GB St. Petersburg, RU Budapest, HU Luxemburg-Stadt, LU Stockholm, SE Chișinău, MD Madrid, ES Tallinn, EE Kopenhagen, DK Manchester, GB Thessaloniki, GR Cork, IE Marseille, FR Wien, AT Dublin, IE Mailand, IT Vilnius, LT Düsseldorf, DE Moskau, RU Warschau, PL Edinburgh, GB München, DE Zagreb, HR Jekaterinburg, RU Oslo, NO Zürich, CH Frankfurt, DE Palermo, IT

Cloudflare ist in 84 Städten in Asien vertreten, darunter 37 Standorte auf dem chinesischen Festland und neu hinzugekommene Standorte in: Adelaide, Australien; Canberra, Australien; Chittagong, Bangladesch; Dhaka, Bangladesch; Jashore, Bangladesch; Thimphu, Bhutan; Bandar Seri Begawan, Brunei; Kalkutta, Indien; Bengaluru, Indien; Nagpur, Indien; Jakarta, Indonesien; Vientiane, Laos; Johor Bahru, Malaysia; Male, Malediven; Yangon, Myanmar; Cagayan, Philippinen; Surat, Thani, Thailand.

Adelaide, AU Hohhot, CN Perth, AU Anqing, CN Hongkong Phnom Penh, KH Auckland, NZ Huainan, CN Qingdao, CN Bandar Seri Begawan, BN Hyderabad, IN Qinhuangdao, CN Bangkok, TH Islamabad, PK Quanzhou, CN Baoji, CN Jakarta, ID Quzhou, CN Peking, CN Jashore, BD Seoul, KR Bengaluru, IN Jinan, CN Schanghai, CN Brisbane, AU Jinhua, CN Shenyang, CN Cagayan, PH Johor Bahru, MY Shiyan, CN Canberra, AU Karatschi, PK Singapur, SG Cebu City, PH Kathmandu, NP Suqian, CN Changde, CN Kolkata, IN Surat Thani, TH Changzhou, CN Kuala Lumpur, MY Sydney, AU Chengdu, CN Lahore, PK Taizhou, CN Chengmai, CN Langfang, CN Taipeh Chennai, IN Lanzhou, CN Thimphu, BT Chittagong, BD Macau Tokio, JP Colombo, LK Male, MV Ulaanbaatar, MN Dalian, CN Manila, PH Vientiane, LA Dhaka, BD Maoming, CN Wuxi, CN Foshan, CN Melbourne, AU Xianyang, CN Fuzhou, CN Mumbai, IN Xining, CN Guangzhou, CN Nagpur, IN Xinu, CN Guiyang, CN Nanchang, CN Yangon, MM Haikou, CN Neu-Delhi, IN Yichang, CN Hanoi, VN Noumea, NC Yiyang, CN Ho-Chi-Minh-Stadt, VN Osaka, JP Zhengzhou, CN

Das Netzwerk von Cloudflare in Nordamerika umfasst insgesamt Rechenzentren in 49 Städten, darunter 7 in Kanada und ein neuer Standort in Honolulu, Hawaii.

Ashburn, US Las Vegas, US Portland, US Atlanta, US Los Angeles, US Querétaro, MX Boston, US McAllen, US Richmond, US Buffalo, US Memphis, US Sacramento, US Calgary, CA Mexiko-Stadt, MX Salt Lake City, US Charlotte, US Miami, US San Diego, US Chicago, US Minneapolis, US San Jose, US Columbus, US Montgomery, US Saskatoon, CA Dallas, US Montréal, CA Seattle, US Denver, US Nashville, US St. Louis, US Detroit, US Newark, US Tallahassee, US Hagåtña, US Norfolk, US Tampa, US Honolulu, US Omaha, US Toronto, CA Houston, US Ottawa, CA Vancouver, CA Indianapolis, US Philadelphia, US Winnipeg, CA Jacksonville, US Phoenix, US Kansas City, US Pittsburgh, US

In ganz Südamerika und in der Karibik ist Cloudflare in 35 Städten vertreten. Besonders erwähnenswert ist, dass das Netzwerk vor kurzem durch eine Partnerschaft mit einem bekannten Internetanbieter in Brasilien auf mehr als 25 Städte ausgeweitet wurde– eine der bisher größten gleichzeitigen Expansionen in einem Land.

Americana, BR Fortaleza, BR San José, CR Arica, CL Guatemala-Stadt, GT St. George's, GD Asunción, PY Itajaí, BR São Paulo, BR Belém, BR Lima, PE Sorocaba, BR Belo Horizonte, BR Medellín, CO Tegucigalpa, HN Blumenau, BR Neuquen, AR Valparaíso, CL Bogotá, CO Panama-Stadt, PA Willemstad, CW Brasilia, BR Paramaribo, SR Buenos Aires, AR Port-Au-Prince, HT Caçador, BR Porto Alegre, BR Campinas, BR Quito, EG Cordoba, AR Ribeirão Preto, BR Curitiba, BR Rio de Janeiro, BR Florianópolis, BR Salvador, BR

Im gesamten Mittleren Osten erstreckt sich das Netzwerk von Cloudflare über 17 Städte, wobei kürzlich weitere Städte hinzugekommen sind: Tiflis, Georgien und Dammam, Saudi-Arabien.

Amman, JO Dubai, AE Ramallah Bagdad, IQ Istanbul, TR Riyadh, SA Baku, AZ Kuwait-Stadt, KW Tiflis, GE Beirut, LB Manama, BH Tel Aviv, IL Dammam, SA Muscat, OM Eriwan, AM Doha, QA Nikosia, CY

Mittlerweile ist Cloudflare in 18 Städten in ganz Afrika vertreten – einschließlich der jüngsten Expansion in: Algier, DZ; Nairobi, Kenia; Monrovia, Liberia; Antananarivo, Madagaskar; und Tunis, Tunesien.

Algier, DZ Dschibuti, DJ Maputo, MZ Antananarivo, MG Durban, ZA Mombasa, KE Kapstadt, ZA Johannesburg, ZA Monrovia, LR Casablanca, MA Kigali, RW Nairobi, KE Dakar, SN Lagos, NG Port Louis, MU Dar es Salaam, TZ Luanda, AO Tunis, TN

Um mehr über das globale Netzwerk von Cloudflare zu erfahren, besuchen Sie bitte die folgenden Quellen:

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift „Entrepreneur“ 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von „Fast Company“ 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

