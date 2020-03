com.on Der Börsenpodcast: Kehrt langsam ein wenig Ruhe an den Märkten ein? – Wo liegen jetzt die Chancen und welche Gefahren lauern?

Der erste Schrecken ist an den Börsen eingepreist worden und nun schauen die Investoren nach vorn. Welche Branchen und Sektoren sind derzeit günstig und welche Unternehmen sollten derzeit gemieden werden? Wie geht es in den kommenden Handelswochen weiter und warum profitieren Streaminganbieter und Cannabis Unternehmen von der Coronaviruskrise? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es in der neuen Podcast Folge von com.on – Der Börsenpodcast mit Markus Weingran und Andreas Lipkow.

Viel Spaß beim Anhören!