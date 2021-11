com.on – Der Börsenpodcast: Wie weit geht die Rallye und was könnte sie bremsen?

com.on Der Börsenpodcast: Nächste Eskalationsstufe zwischen USA und China im Anmarsch? - Daimler, Siemens, Varta und Plug Power im Check

Die Katze ist aus dem Sack. Nach diesen Monat wird die amerikanische Notenbank mit dem Tapering beginnen. Die Angst vor diesem Schritt hat in den vergangenen Monaten immer mal wieder für deutliche Rücksetzer an den Märkten gesorgt. Jetzt ist das Thema durch besonders in den USA kommt die Jahresendrallye so richtig in Schwung. Passt das zussammen?

Varta kürzt die Prognose und Moderna erhält kräftigen Gegenwind

Der amerikanische Impfstoff-Produzent hat eine schwere Woche hinter sich. Erst musste Moderna die Umsatzprognose für das Jahr kürzen, da die Erlöse für das Vakzin niedriger ausfallen als gedacht und dann hat Pfizer mit neuen Daten zu einem Coronamedikament der kompletten Impfstoff-Aktien inklusive Merck ein Schlag versetzt. Sollten Anleger bei Moderna vorsichtiger werden?

Die gleiche Frage können sich Anleger auch bei Varta stellen. Eigentlich wollte der Batterie-Spezialist sich erst am 11. November in die Karten schauen lassen, aber etwas überraschend veröffentlichte Varta dann Freitag, dass die Erlöse in diesem Jahr niedriger ausfallen werden. Die Reaktion der Anleger war ein zweistelliges Minus. Wie angeschlagen ist die Story bei Varta jetzt?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# Fed leitet Tapering ein und Rallye an den Märkten geht weiter - passt das zusammen?

# US-Handelsdefizit auf Rekordhoch - wird Biden bald eingreifen müssen?

# Dax: Neues Allzeithoch - wie weit kann es jetzt noch gehen?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Varta: Umsatzprognose gekürzt - Aktie endgültig aus dem Rennen?

# Moderna: Impfstoff sorgt für weniger Erlöse als gedacht - Vorsicht angebracht?

# BMW: Gute Zahlen - haben die Münchener jetzt die Nase vorne bei den deutschen Autobauern?

# Nikola: Keine Umsätze, aber Aktie zieht wieder an - kann doch nur schiefgehen, oder?

# Teamviewer: Nach den Zahlen legt die Aktie zu - ist das die Trendwende?

Teil 3:

onvista: Manz / Lufthansa / Commerzbank

comdirect: HelloFresh / Zalando / Nvidia

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.