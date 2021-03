Commerzbank-Aufsichtsratschef tritt wegen Krankheit zurück

Frankfurt (Reuters) - Die Commerzbank muss sich nach gut einem halben Jahr wieder einen neuen Aufsichtsratschef suchen.

Hans-Jörg Vetter, der den Posten erst im August übernommen hatte, trat am Dienstag mit sofortiger Wirkung überraschend zurück, wie die Commerzbank mitteilte. Für die zweitgrößte deutsche Privatbank ist das ein Rückschlag. Der 68-jährige ehemalige LBBW-Chef gilt als treibende Kraft hinter dem Strategieschwenk, mit dem der Abbau von 10.000 Jobs verbunden ist. Vorübergehend übernimmt Vetters Stellvertreter, Betriebsratschef Uwe Tschäge, den Posten.

Vetter trat im vergangenen Sommer die Nachfolge von Stefan Schmittmann an, der nach massiver Kritik unter anderem vom Großaktionär Cerberus gemeinsam mit Vorstandschef Martin Zielke zurückgetreten war. Vetter kam zwar gegen den Widerstand von Cerberus, aber mit Rückendeckung der Bundesregierung, die mehr als zwölf Jahre nach der Teilverstaatlichung während der Finanzkrise immer noch größter Aktionär der Bank ist. Mit der Berufung des ehemaligen Allianz- und Deutsche-Bank-Managers Manfred Knof zum Vorstandschef hatte der Schwabe zunächst das Führungsvakuum beendet, in das die Bank mit den Rücktritten geschlittert war.

Vetter und Knof trieben den Radikalumbau der Commerzbank voran, der das Institut nachhaltig in die Gewinnzone bringen soll. Die Bank habe zu viele althergebrachte Strukturen, die es aufzubrechen gelte, erklärte er im September in einem auf der Intranetseite der Bank veröffentlichten Interview. Wie sehr Vetter hinter dem Institut steht, wurde Mitte Februar deutlich, als er für mehr als 200.000 Euro Commerzbank-Aktien kaufte.

VETTER HAT SICH EINEN NAMEN ALS SANIERER GEMACHT

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, er habe die Nachricht mit "großem Bedauern" zur Kenntnis genommen. Er wünsche Vetter eine schnelle und vollständige Genesung. "Ich bedanke mich sehr für seinen konsequenten Einsatz für die strategische Neuausrichtung der Commerzbank." Über die Nachfolge habe er sich noch keine Gedanken gemacht.

Die Fondsgesellschaft Deka, die zu den größeren Aktionären der Commerzbank gehört, würdigte Vetters Verdienste. "Hans-Jörg Vetter hat seit seinem Amtsantritt bereits eine Menge bewegt", erklärte Portfoliomanager Andreas Thomae. Die Weichen für den Umbau seien gestellt und ein neuer Aufsichtsratschef werde diesen weiter vorantreiben.

Vetter stand von 2009 bis 2016 an der Spitze der LBBW. Er brachte die Stuttgarter Landesbank zurück in die Spur, nachdem sie in der Finanzkrise 2008 wegen riskanter Kreditgeschäfte ins Schlingern geraten war und mit Geldspritzen und Garantien ihrer öffentlichen Eigner gerettet werden musste. Davor sanierte er die Bankgesellschaft Berlin, die sich mit Immobiliengeschäften verhoben hatte.