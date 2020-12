COMMERZBANK - Die Käufer sind zurück

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 5,222 € (XETRA)

Mit einem Plus von ca. 3 % ist die Commerzbank-Aktie heute unter den größten Gewinnern im MDax zu finden. Damit reagieren die Bullen erstmals auf die seit einigen Tagen laufende Korrektur. Ausgehend vom letzten Hoch bei 5,594 EUR fiel der Aktienkurs am vergangenen Freitag bis auf 5,022 EUR zurück. Diese Korrektur sorgte dafür, dass die seit Anfang November laufende Kaufwelle in der bisherigen Form beendet wurde. In Panik aber müssen die Bullen deshalb nicht verfallen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der jüngsten Abwärtsbewegung lediglich um eine Konsolidierung/Korrektur handelt.

Ob es dabei jedoch gelingt, mit den heutigen Kursgewinnen direkt wieder auf ein neues Hoch in Richtung 6 EUR durchzustarten, ist abzuwarten. Es wäre das bullischste Korrekturszenario von mehreren Optionen. In der etwas defensiveren Variante könnte es hingegen noch zu einer Korrekturausdehnung beispielsweise in Richtung 4,75 EUR kommen, bevor die Bullen wieder Druck machen. Das Risiko dafür nimmt mit einem neuen Tief unterhalb von 5 EUR zu.

Was Investoren momentan gar nicht gefallen dürfte, wäre die „bärische Variante“. Im Rahmen dieser empfindet der Gesamtmarkt Bewertungen der Commerzbank-Aktie um 5,35 EUR als zu hoch an. Damit kommt es hier nicht nur kurzfristig zu einem Scheitern, sondern zu spürbaren Kursverlusten. Zuletzt gab es erst im Bereich von 4 EUR genug Kaufinteresse, um solche Korrekturen zu beenden. Dieser Preisbereich wäre dementsprechend ein mögliches Ziel für eine größere Korrektur.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Commerzbank AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)