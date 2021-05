Commerzbank: Wie am Schnürchen gezogen

Kurzfristige Ziele lagen bei der Commerzbank-Aktie an den diesjährigen Hochs, So weit konnte die Aktie dieses Ziel auch erreichen, der Aufschwung in dieser Woche reichte jedoch bis auf 6,50 Euro aufwärts. Damit nährt sich das Papier nun einer sehr markanten Widerstandszone an, bestehende Long-Positionen sollten jetzt besser enger abgesichert werden. Aber auch ein frisches Long-Investment würde noch einen zweistelligen Kursgewinn über entsprechende Zertifikate erlauben zu erreichen.

Zweites Ziel in Reichweite

Ausgehend vom aktuellen Kursniveau könnte bei der Commerzbank-Aktie weiteres Kurspotenzial an 6,83 Euro und somit die Jahreshochs aus Anfang 2020 sowie an den EMA 200 um 7,00 Euro aufwärts reichen. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE7588 zum Einsatz kommen und hält eine Renditechance von 100 Prozent bereit. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber mit einer Stopp-Anhebung mindestens auf 6,18 Euro enger abgesichert werden. Ein Rückfall unter 5,95 Euro birgt dagegen Rückfallrisiken auf 5,50 bzw. glatt 5,00 Euro.

Commerzbank (Wochenchart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,50 // 6,69 // 6,83 // 7,01 // 7,29 // 7,50 Euro Unterstützungen: 6,42 // 6,25 // 6,06 // 5,95 // 5,83 // 5,67 Euro

Fazit

Potenzielle Kursgewinne an 6,83 sowie 7,00 Euro könnten bei der Commerzbank-Aktie für die nächsten Wochen noch bevorstehen, hierzu könnte das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE7588 mit einer Renditechance von 100 Prozent zum Einsatz kommen. Der Wert des Scheins dürfte sich entsprechend auf 1,03 Euro entwickeln. Eine Verlustbegrenzung angesetzt bei 6,10 Euro gemessen am Basiswert erfordert dagegen einen Ausstiegskurs von 0,12 Euro im vorgestellten Zertifikat. Als Anlage Horizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzusetz

Strategie für steigende Kurse WKN: KE7588 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,50 - 0,51 Euro Emittent: Citi Basispreis: 6,025 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 6,025 Euro akt. Kurs Basiswert: 6,48 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,03 Euro Hebel: 12,7 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

