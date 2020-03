COMPUGROUP - Kurzfristig wieder abwärts?

CompuGroup Medical SE - WKN: 543730 - ISIN: DE0005437305 - Kurs: 51,750 € (XETRA)

Die Aktie von Compugroup markierte am 23. Juli 2019 ihr aktuelles Allzeithoch bei 74,80 EUR. Anschließend fiel der Wert im September 2019 auf 46,46 EUR ab. Dieses Tief testete die Aktie im Crash der letzten Wochen. Zuletzt erholte sich der Wert wieder. Allerdings gelang es ihm nicht den gebrochenen Aufwärtstrend ab Dezember 2018 wieder zurückzuerobern. Dieser Trend liegt aktuell bei 53,80 EUR. Am Freitag notierte die Aktie zwar kurzzeitig darüber, zu einem Tagesschlusskurs über diesem Trend kam es aber nicht. Heute Morgen fällt die Aktie etwas zurück.

Drohen weitere Abgaben?

Kurzfristig dürfte nach dem Scheitern am gebrochenen Aufwärtstrend wieder etwas Druck aufkommen. Ein Rückfall auf das Tief bei 46,46 EUR ist durchaus möglich. Sollte dieses Tief nicht halten, dann wären weitere Abgaben in Richtung 37,64 EUR möglich. Ein Anstieg über 53,80 EUR auf Tagesschlusskursbasis wäre ein kleines Kaufsignal. Gewinne in Richtung 60,30 EUR wären dann möglich.

CompuGroup Medical AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)