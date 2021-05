COMPUTEX Virtual 2021: Technologieführer treffen sich für einen Austausch über den Fortschritt der weltweiten Technologie-Ökosysteme

Die vom TAITRA veranstaltete COMPUTEX Virtual 2021 findet vom 31. Mai bis 30. Juni online statt. Um die Branche rund um die aktuellen bahnbrechendsten Technologietrends zu informieren und den Teilnehmern eine umfassende Vision der Welt zu bieten, hat die COMPUTEX die Agenda der Impuls- und Forumsvorträge um hochkarätige CEOs und Führungskräfte von führenden internationalen Unternehmen wie AMD, Arm, Intel, Micron, NVIDIA, NXP Semiconductors, Qualcomm und Supermicro ergänzt.

James Huang, Chairman des TAITRA, erklärte: „Die auf der COMPUTEX stattfindenden Impulsvorträge von CEOs sind seit ihrer Einführung im Jahr 2019 auf großes Interesse gestoßen. In diesem Jahr geht die COMPUTEX einen Schritt weiter und bietet mit den branchenübergreifenden Kompetenzen von Technologie-Giganten eine Plattform, um für die Neugestaltung der post-pandemischen Zukunft Einblicke zu geben und Ideen auszutauschen.“

Renommierte CEOs und Führungskräfte von Technologie-Giganten halten Impulsvorträge

Montag, 31. Mai, 10 Uhr (GMT+8)

Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice President der Intel Corporation, wird über entfesselte Innovation sprechen, und Steve Long, Corporate Vice President der Client Computing Group Sales, sowie Lisa Spelman, Corporate Vice President und General Manager der Xeon and Memory Group von Intel, begrüßen, die erläutern, wie Innovationen von Intel zu einer Erweiterung des menschlichen Potenzials beitragen, indem sie das Potenzial der Technologie erweitern.

Montag, 31. Mai, 14 Uhr (GMT+8)

Simon Segars, CEO von Arm, wird in seinem Impulsvortrag zur Förderung des postpandemischen Aufschwungs in der Welt analysieren, wie KI die Bewältigung komplexer Herausforderungen rund um Klimawandel, Sicherheit und einen gerechten Zugang zu Technologien und Konnektivität beschleunigen und so eine beachtliche positive Kraft sein wird.

Dienstag, 1. Juni, 10 Uhr (GMT+8)

Dr. Lisa Su, President und CEO von AMD, wird einen Impulsvortrag mit dem Thema „AMD beschleunigt - das hochleistungsfähige Computing-Ökosystem“ halten. Sie wird die Vision von AMD für die Zukunft des Computing vorstellen und erläutern, wie AMD die Innovation mit Ökosystempartnern beschleunigt, um ein führendes Produktportfolio für innovative Lösungen bereitzustellen.

Dienstag, 1. Juni, 10 Uhr (GMT+8)

Jeff Fisher, Senior Vice President der GeForce Business Unit, und Manuvir Das, Head of Enterprise Computing bei NVIDIA, referieren über die transformative Kraft des beschleunigten Computing, vom Gaming bis zum Unternehmensrechenzentrum. Neben den umfassenden Möglichkeiten des PC-Gaming von GeForce für das taiwanesische Ökosystem erörtern sie die Veränderungen, die die Demokratisierung der KI vorantreiben, und wie Unternehmen diese in den nächsten Jahren erfolgreich nutzen können.

Mittwoch, 2. Juni, 9 Uhr (GMT+8)

Sanjay Mehrotra, President und Chief Executive Officer von Micron, eröffnet mit seinem Impulsvortrag zum Thema Innovation für die Datenwirtschaft: Warum die heutige Infrastrukturinnovation den Daten Leben verleiht, mit Einblicken für alle die AIoT Evolution Session im COMPUTEX Forum und spricht dabei über die Vision von Micron, wie Daten das moderne Leben verändern und neue Möglichkeiten für Innovationen bei Kapazität und Speichern schaffen.

Mittwoch, 2. Juni, 10.30 Uhr (GMT+8)

Charles Liang, President, CEO und Chairman of the Board, Supermicro, wird in seinem Impulsvortrag Leistung für 5G und intelligentes IoT beginnt am Edge die neuesten Lösungen sowie die zukünftige Strategie on Supermicro vorstellen.

Mittwoch, 2. Juni, 14 Uhr (GMT+8)

Kurt Sievers, President und CEO von NXP Semiconductors, wird in der Eröffnungssitzung zu AI Empowerment des COMPUTEX Forum in seinem Impulsvortrag Wie KI die Industrie, das Internet der Dinge und die Automobilbranche stärken kann über die Entwicklungen und Pläne von NXP Semiconductors im Bereich KI informieren, mit denen die Vorstellungskraft der Menschen von intelligenten Orten erweitert werden sollen.

Donnerstag, 3. Juni, 8.40 Uhr (GMT+8)

Alex Katouzian, Senior Vice President und General Manager von Qualcomm, wird beim Thema „5G und die Zukunft des PCs“ seine einzigartigen Perspektiven dazu teilen, wie 5G und der stets eingeschaltete und verbundene PC die Zukunft des Computings gestalten, um den Anforderungen einer mobileren Gesellschaft gerecht zu werden.

Weitere Informationen zu CEO-Impulsvorträgen und zur Messe COMPUTEX finden Sie auf der offiziellen COMPUTEX Website:

https://virtual.computextaipei.com.tw/events/

Weitere aktuelle Informationen:

COMPUTEX Website: https://www.computextaipei.com.tw



InnoVEX Website: https://www.innovex.com.tw/

Über COMPUTEX TAIPEI (auch COMPUTEX):

Die im Jahr 1981 ins Leben gerufene COMPUTEX ist eine der weltweit führenden Messen für IKT, IoT und Start-ups mit einer kompletten Lieferkette und IoT-Ökosystemen. Die COMPUTEX wird gemeinsam vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) und der Taipei Computer Association (TCA) veranstaltet. Basierend auf Taiwans kompletten IKT-Clustern deckt die COMPUTEX das gesamte Spektrum der IKT-Branche ab, von etablierten Marken bis hin zu Start-ups und von der IKT-Lieferkette bis hin zu IoT-Ökosystemen. Seine starken FuE-Kompetenzen, großen Herstellungskapazitäten und der gute Schutz geistiger Eigentumsrechte machen Taiwan zu einem strategischen Ziel für ausländische Unternehmen und Investoren, die nach Partnern in den globalen Technologie-Ökosystemen suchen. Folgen Sie der COMPUTEX auf ihrer Website unter www.computextaipei.com.tw und Twitter auf @computex_taipei mit dem Hashtag #COMPUTEX.

Über COMPUTEX 2021 Virtual:

Als Technologie-Pionier hat die COMPUTEX eine Vorreiterrolle bei der Bewältigung der digitalen Transformation übernommen. 2021 findet die Messe online statt. Gemeinsam mit den wichtigsten globalen Technologieakteuren präsentiert der Veranstalter der COMPUTEX, der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), die KI-gesteuerte virtuelle Plattform #COMPUTEXVirtual (inklusive der globalen Startup- und Innovationsschau #InnoVEXVirtual), um ein außergewöhnliches virtuelles Messeerlebnis aus der Distanz zu bieten.

Über TAITRA

Der 1970 ins Leben gerufene TAITRA ist die führende Non-Profit-Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Von Regierung und Industrieverbänden getragen, unterstützt TAITRA Firmen beim Ausbau ihrer weltweiten Reichweite. TAITRA mit Hauptsitz in Taipeh beschäftigt ein Team von 1.300 Spezialisten und unterhält fünf lokale Niederlassungen in Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan und Kaohsiung sowie 63 Auslandsniederlassungen. Zusammen mit dem Taipei World Trade Center (TWTC) und dem Taiwan Trade Center (TTC) hat TAITRA ein weltweites Netzwerk zur Förderung des Welthandels gebildet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210528005521/de/

Tessa Lin <tessalin@taitra.org.tw>

Li Chao < lichao@taitra.org.tw>