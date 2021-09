Confluent kündigt Stream Governance an, die branchenweit erste Governance-Suite für Data in Motion

Mit Stream Governance können mehr Teams auf vertrauenswürdige Datenströme aus dem gesamten Unternehmen zugreifen, wodurch es sicherer und einfacher wird, die volle Leistungsfähigkeit von Daten in Bewegung zu nutzen

Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT), die Plattform, um Daten in Bewegung zu setzen, hat heute die branchenweit erste Governance-Suite für Streaming-Daten vorgestellt. Stream Governance wird als vollständig verwaltete Cloud-Lösung angeboten und bietet eine einfache Self-Service-Erfahrung, um die Echtzeitdaten, die durch moderne Unternehmen fließen, zu erkennen, zu verstehen und ihnen zu vertrauen. Verteilte Teams haben jetzt schnellen und einfachen Zugriff auf die Daten, die für die Entwicklung von Echtzeitanwendungen und Geschäftsabläufen entscheidend sind, während gleichzeitig Datensicherheit und Datenschutz gewahrt bleiben. Dies bietet Unternehmen eine sichere Möglichkeit, die Nutzung von Daten in Bewegung zu erweitern und ein zentrales Nervensystem zu schaffen, das unterschiedliche Anwendungen und Systeme miteinander verbindet. Da Streaming-Daten für mehr Personen verfügbar sind, können Teams völlig neue Anwendungsfälle erschließen, die die Differenzierung fördern und die Kundenanforderungen übertreffen.

„Angesichts des starken Anstiegs von Echtzeitdaten ist die Notwendigkeit der Governance von Daten in Bewegung wichtiger denn je“, sagte Stewart Bond, Research Director, Data Integration and Data Intelligence Software, IDC. „Die Stream Governance-Suite von Confluent ermöglicht es Kunden, Informationen über Daten in Bewegung zu erheben und die Kontrolle über sie zu erlangen, um ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Vertrauen zu schaffen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Streamings von Daten in jedem Teil des Unternehmens zu erweitern.“

Die Fähigkeit, ein zentrales Nervensystem aufzubauen und zu betreiben, wird ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung sein, wer in der nächsten Phase der digitalen Disruption gewinnt. Da die Zahl der Datenquellen jedoch weiter steigt, ist es schwieriger denn je, das gesamte Datenstreaming in einem Unternehmen vollständig zu verstehen und sicher zu verwalten. Allzu oft liegt dieses Wissen in den Händen einiger weniger Streaming-Experten, wodurch unbekannte Risiken entstehen und viele Teams daran gehindert werden, Anwendungen zu entwickeln, die auf Daten in Bewegung basieren. Um mit den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen und Kundenanforderungen Schritt zu halten, müssen Unternehmen in der Lage sein, Datenwissen sicher über mehr Streams, mehr Teams und mehr Anwendungsfälle zu teilen.

„Data in Motion wird zur Schlüsselplattform für Unternehmen, die ihre Daten freischalten möchten“, sagte Jay Kreps, Mitbegründer und CEO von Confluent. „Aber um Daten wirklich freizuschalten, reicht es nicht, sie zugänglich zu machen. Sie müssen auch gewährleisten, dass sie korrekt, konform und auffindbar sind. Mit Stream Governance machen wir die Verwaltung von Streaming-Daten einfach und integriert, damit Kunden gewährleisten können, dass ihre Daten eine solide Grundlage für ihre digitalen Initiativen der nächsten Generation bilden.“

Einführung von Stream Governance

Stream Governance macht den Wert von Echtzeitdaten im gesamten Unternehmen verfügbar, sowohl mit Self-Service-Datenauffindbarkeit als auch mit skalierbaren Kontrollen für langfristige Datenkompatibilität und Compliance. Diese neue Suite von Funktionen schafft Vertrauen in die Echtzeitdaten, die sich in Ihrem Unternehmen bewegen, und bietet gleichzeitig eine einfache, cloudnative Erfahrung, die es Teams in jedem Unternehmen ermöglicht, diese Ereignisströme schnell zum Laufen zu bringen.

„Um ein Zuhause zu bieten, in dem sich die Menschen sicher und geborgen fühlen, benötigen wir unsere Daten in exakt demselben Zustand“, sagt Mustapha Benosmane, Digital Product Leader, Adeo. „Während Confluent dafür sorgt, dass unsere komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Datenströme immer einsatzbereit sind, ist es eine unserer Prioritäten, das Technologiekonzept beizubehalten und die Technologie für unsere Teams einfach verwendbar bleiben zu lassen. Mit Stream Governance verfügen wir über ein zusätzliches Tool, das Entwicklern in unserer wachsenden Engineering-Organisation dabei hilft, die Art und Weise, wie wir mit Daten in Bewegung arbeiten, immer weiter zu verbessern. Sie haben einfachere Möglichkeiten, die benötigten Daten nicht nur zu finden, sondern sie auch wirklich zu verstehen und das nötige Vertrauen zu gewinnen, um sie sofort nutzen zu können.“

Teilen Sie die Leistungsfähigkeit der Daten in Bewegung mit diesen neuen Cloud-Funktionen, die jetzt als Teil von Stream Governance verfügbar sind:

Stream-Katalog: Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Produktivität mit Self-Service-Datenerkennung

„Wenn wir für die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Familien verantwortlich sind, hat das Vertrauen in Daten höchste Priorität“, sagte Sean Schade, Distinguished Architect, Care.com. „Mit Tools wie Schema Registry haben wir Zugriff auf eine vertrauenswürdige, skalierbare Bereitstellung von Echtzeit-Datenströmen in Cloud-Umgebungen, um die Dienste bereitzustellen, die die Familien von heute benötigen. Und wir freuen uns über die Einführung des Stream-Katalogs von Confluent, der es uns ermöglicht, Klassifizierungen sensibler Daten zu entwickeln und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften zu vereinfachen.“

Mit Milliarden von Ereignissen, die täglich in einem Unternehmen gestreamt werden, wird das Auffinden der Daten, die zum Erstellen und Verbessern von Anwendungen erforderlich sind, zu einer entmutigenden und zeitaufwändigen Aufgabe. Der Stream-Katalog ermöglicht es Einzelpersonen aus allen Teams, innerhalb einer zentralisierten, organisierten Bibliothek zusammenzuarbeiten, die zum Teilen, Auffinden und Verstehen der hochwertigen Daten entwickelt wurde, die benötigt werden, um ihre Projekte schnell und effizient voranzutreiben. Dazu gehören Themen, Schemata, Felder in Schemas, Cluster, Connectors und mehr. Es ist wie eine digitale Bibliothek für Daten in Bewegung, die es jedem Benutzer – mit oder ohne Erfahrung mit Streaming-Daten – ermöglicht, sie sofort zu verwenden.

Stream-Linie: Verstehen Sie komplexe Datenbeziehungen und gewinnen Sie mehr Erkenntnisse

„Als weltweit führender globaler Gerätemarktplatz erleichtern wir den Kauf und Verkauf mit wichtigen Kundenservices wie Online-Geboten in Echtzeit, die auf Daten in Bewegung basieren“, sagte Nic Pegg, Platform Lead, Ritchie Bros. „Die Stream Governance-Suite von Confluent wird eine wichtige Rolle spielen bei unserer erweiterten Nutzung von Daten in Bewegung und der Schaffung eines zentralen Nervensystems für das Unternehmen. Mit den Self-Service-Funktionen in Stream-Katalog und Stream-Linie können wir das Onboarding neuer Teams, die mit unseren wertvollsten Daten arbeiten, erheblich vereinfachen und beschleunigen.“

Um geschäftskritische Anwendungen zu aktualisieren oder Fragen zu wichtigen Themen, wie Datenaufsichtsrecht und Compliance, zu beantworten, benötigen Teams eine einfache Möglichkeit, zu verstehen, wie sich Daten zwischen verschiedenen Systemen und Anwendungen innerhalb eines Unternehmens bewegen. Stream-Linie bietet eine End-to-End-Karte von Ereignisströmen mit sowohl einer Vogelperspektive als auch einer Drill-Down-Vergrößerung. Mit einem besseren Verständnis davon, woher die Daten stammen, wohin sie gehen und wie sie transformiert werden, können Entwickler Projekte mit der Gewissheit voranbringen, dass ihre Arbeit keine negativen oder unerwarteten Auswirkungen auf den nachgelagerten Bereich hat. Dies trägt auch dazu bei, die Bewegung von Daten in Bewegungsworkflows von On-Premises in die Cloud zu beschleunigen.

Stream-Qualität: Stellen Sie dem Unternehmen vertrauenswürdige, qualitativ hochwertige Ereignisströme bereit

„Für den Betrieb einer modernen Bank für schnell wachsende Unternehmen sind Daten in Bewegung erforderlich, denen wir vertrauen können“, sagt Andreas Piefke, Head of Cloud Architecture, Judo Bank. „Schema Registry ermöglicht es uns, Kunden zuverlässige Echtzeit-Erfahrungen für Aufgaben wie die Kreditbearbeitung zu bieten, während wir uns weiterhin auf die Förderung von Innovationen konzentrieren. Wir freuen uns über neue Discovery-Funktionen innerhalb von Stream Governance, die es uns ermöglichen, Daten in Bewegung teamübergreifend zu erweitern und wie ein wirklich ereignisorientiertes Unternehmen zu agieren.“

Die Qualität der Daten, die in ein Streaming-Ökosystem geschrieben werden, kontrollieren zu können, ist entscheidend für den Schutz vor Systemausfällen und -korruption. Confluents Schema Registry hilft Unternehmen, die Datenintegrität zu skalieren, ohne die betriebliche Komplexität zu erhöhen. Im Rahmen dieser Einführung kündigt Confluent das neue Schema Management UI an, das es einfacher denn je macht, zu verstehen, welche Schemata existieren, wie sie definiert sind und wo sie verwendet werden. Die Standardisierung um gut definierte und vereinbarte Schemastrukturen ermöglicht es Teams, belastbare Daten in Bewegungspipelines zu entwickeln, die für eine sichere, kompatible Entwicklung im Laufe der Zeit vorbereitet sind.

Tauchen Sie beim Kafka Summit Americas tiefer in die Stream Governance ein

Erfahren Sie mehr über die heutige Ankündigung beim Kafka Summit Americas. Confluent Mitbegründer und CEO Jay Kreps wird Stream Governance während seiner Keynote „Data Mess to Data Mesh“ um 9:00 Uhr PT vorstellen. Sehen Sie sich auch „Navigieren mit Ihren Daten in Bewegung“ um 11 Uhr PT für eine exemplarische Vorgehensweise und Demo an. Registrieren Sie sich hier.

Zusätzliche Ressourcen



Lesen Sie diesen Confluent-Blogpost, um mehr über Stream Governance zu erfahren: https://www.confluent.io/blog/governing-data-with-confluent-stream-governance/



Erfahren Sie, wie Confluent seinen Kunden hilft, ihr Geschäft zu verändern: https://www.confluent.io/customers/



Treten Sie Confluent bei und bewerben Sie sich für eine der offenen Stellen: https://www.confluent.io/careers/



