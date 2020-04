Continental-Aktie mit erfrischenden Quartalszahlen: Value-Falle oder nachhaltiges Comeback?!

Die Aktie von Continental leidet unter den Auswirkungen des Coronavirus. Als primärer Zulieferer der Automobilindustrie geht der Stillstand in der Produktion nicht spurlos an der Aktie vorbei. Im Grunde genommen sitzt das DAX-Unternehmen in einem ähnlichen Boot wie die DAX-Autobauer selbst.

Nun jedenfalls haben Investoren einen frischen Einblick in das Zahlenwerk des Zulieferers erhaschen können. Und siehe da: Die Katastrophe ist ausgeblieben. Zumindest für den Moment noch.

Werfen wir daher im Folgenden einen Blick auf das Zahlenwerk und die Aktie und schauen einmal, ob jetzt Chancen oder womöglich weiterhin Risiken überwiegen dürften.

Ein besser als gedachtes Quartal

Unterm Strich konnte Continental mit der Vorlage der Zahlen vor allem eine Erwartung übertreffen: die eigene. Die Umsätze beliefen sich demnach im Berichtszeitraum auf einen Wert von 9,84 Mrd. Euro. Zuvor ist das Management von einer Spanne zwischen 9,4 und 9,8 Mrd. Euro ausgegangen. Der nun publizierte Wert lag somit moderat über der eigenen Zielvorstellung. Dennoch entspricht das auch weiterhin einem Rückgang von 10,9 % im Jahresvergleich.

Auch die operative Marge ist dabei nicht so stark gesunken, wie das Management ursprünglich gedacht hat. Demnach belief sich dieser Wert auf 4,4 %, die bisherigen Prognosen sahen einen Zielkorridor zwischen 2 und 3 % voraus. Damit zeigt sich ebenfalls: Trotz des heftigen Gegenwinds der gesamten Branche bleibt Continental glücklicherweise sogar profitabel im ersten Quartal.

Continental sieht sich dabei auch weiterhin solide kapitalisiert und verfügt über liquide Mittel in Höhe von 2,53 Mrd. Euro sowie einer Kreditlinie von 2,3 Mrd. Euro. Mittel, mit denen die Krise scheinbar zu bewältigen ist. Dennoch gibt es auch hier keine neue Gesamtjahresprognose. Einfach deshalb, weil das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen schwierig zu kalkulieren sind. Das hat sich wohl auch im Zahlenwerk abgezeichnet. Glücklicherweise jedoch positiv.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Die spannende Frage dürfte jetzt jedenfalls sein, ob das positive Zahlenwerk trotz der Unsicherheiten ausreicht, damit die Aktie ein opportunistischer Kauf ist. Beziehungsweise ob die Bewertung inzwischen derart preiswert ist, dass man im Grunde genommen kaum widerstehen kann.

Wie wir mit Blick auf den derzeitigen Aktienkurs von 74,98 Euro (28.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) feststellen können, notiert die Aktie noch immer lediglich im zweistelligen Eurobereich. Die letzten Zwischenhochs von 156 Euro vor ca. einem Jahr sind damit noch immer weit entfernt. Seit dem Allzeithoch bei 243,60 Euro im Januar des Jahres 2018 ist die Aktie inzwischen bereits fast 70 % korrigiert. Eine günstige Value-Aktie? Womöglich.

Bei einem 2019er-Umsatz je Aktie in Höhe von 222,93 Euro beträgt das Kurs-Umsatz-Verhältnis schließlich lediglich 0,34 und auch der Buchwert je Aktie liegt mit einem Wert von 76,97 Euro sogar knapp über dem derzeitigen Aktienkursniveau. Das vergangene Geschäftsjahr 2019 schloss Continental zwar mit einem Verlust von 6,13 Euro ab, sollte jedoch der 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 14,49 Euro früher oder später wieder in Reichweite sein, so beliefe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf knapp über 5. Eine durchaus preiswerte Bewertung. Wobei die kurz- bis mittelfristigen Aussichten weiterhin von Unsicherheit geprägt sind.

Eine günstige Aktie, keine Frage

Die Aktie von Continental ist daher durch das Coronavirus und die Korrektur günstig geworden. Daran besteht kein Zweifel. Allerdings auch nicht daran, dass das Geschäftsjahr 2020 bestenfalls durchwachsen bleibt. Und die Auswirkungen des Coronavirus nicht beziffert werden können.

Ob dieser Mix für einen Kauf ausreicht, bleibt daher die spannende Frage. Vielleicht existieren allerdings noch andere attraktive Aktien, die ebenfalls mit einer günstigen Bewertung bepreist werden.

The post Continental-Aktie mit erfrischenden Quartalszahlen: Value-Falle oder nachhaltiges Comeback?! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details. Jetzt hier kostenlos abrufen!

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Bild: Continental Mediacenter