Corona Markt Update: DAX in grün am Donnerstag

Es sind vor allem die Hoffnungen auf ein weiteres massives Konjunkturpaket in den USA, die für Optimismus an den US-Börsen sorgen. Noch hat man sich allerdings nicht geeinigt, aber der der Druck auf die Politik steigt. Ansonsten liegt der Fokus weiterhin auf der Berichtssaison, am Morgen legten bereits einige DAX-Konzerne ihre Zahlen vor.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008