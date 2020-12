Corona-Mutation setzt DAX unter Druck, Moderna hat Zulassung, Intel und Tesla mit News am 21.12.2020

Replaced by the video

Eine Mutation des #Coronavirus in England sorgt für Angst am Markt. Erste Länder und auch Deutschland stellen den Flugverkehr aus England ein. Wie ist die Lage heute Morgen?

Positive Fakten kommen ebenfalls aus dem Wochenend-News-Room. So hat die USA nun das weitere Stimulus-Paket verabschiedet und stellt 900 Milliarden US-Dollar bereit.

Zudem kann Moderna mit einer FDA-Zulassung bereits in diesem Jahr in den USA für weitere Impfungen sorgen. Welche Anbieter sind noch in der Pipeline?

Aus dem Aktienbereich schauen wir weiter auf #Intel und die Meldung von #Microsoft, hier ggf. auf eingene Chips zurückzugreifen. Dies tut der Konzern Apple gleich, welcher in seinen Modellen auch

vermehrt auf Eigenproduktionen setzt.

Tesla ist ebenfalls ein Thema. Die Aktie hatte am Freitag ein neues Rekordhoch und wird in dieser Woche erstmals im S&P500 gelistet. Was bedeutet dies?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag der Vorweihnachtszeit.

