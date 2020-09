Cousins Properties meldet Dividende für das dritte Quartal

Die amerikanische Cousins Properties Incorporated (ISIN: US2227955026, NYSE: CUZ) schüttet am 15. Oktober 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar an die Investoren aus. Record date ist der 5. Oktober 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,20 US-Dollar ausgezahlt. Das entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 4,31 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 27,84 US-Dollar (Stand: 22. September 2020). Cousins Properties ist 1958 von Tom Cousins in Atlanta, Georgia, gegründet worden. Das Unternehmen operiert als REIT (Real Estate Investment Trust) und besitzt oder verwaltet Büroimmobilien in den amerikanischen Bundesstaaten Texas, Georgia und North Carolina. Seit Beginn des Jahres 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 32,35 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. September 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de