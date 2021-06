Covestro: Aktie fällt zurück auf Chartunterstützung – Gewinnmitnahmen drohen den Kurs im Abwärtstrend zu halten

Die Papiere von Covestro stehen im heutigen Handel unter Druck, nachdem der Kurs in der letzten Woche noch ein wenig aufholen konnte. Mit einem Minus von knapp 2,8 Prozent sind die Papiere jedoch wieder an ihre Chartunterstützung im Bereich von 55 Euro zurückgefallen.Zudem droht ein charttechnischer Trendausbruch nach unten.

In der Vorwoche waren sie im Bereich von 58,50 Euro am seit Anfang März gültigen Abwärtstrend gescheitert. Auch der europäische Chemiesektor kam zuletzt an seinem Rekordhoch von Mitte Mai nicht mehr weiter.

Credit Suisse rät zu Gewinnmitnahmen

Die Experten der Credit Suisse hatten in der Vorwoche bei Covestro zu Gewinnmitnahmen geraten und lagen damit bislang richtig. Den Markt für die wichtigen Polymerprodukte MDI und TDI sehen die Schweizer zunächst eher am Zenit. Andere Analysten sehen derweil noch Kurspotenzial über das Mehrjahreshoch vom März bei 63,24 Euro hinaus.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solar22 / Shutterstock.com

