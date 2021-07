COVESTRO - Analysten sind sich nicht einig

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 57,380 € (XETRA)

Beim Dax30-Titel Covestro sind sich die Analysten recht uneinig, gestern noch hob die DZ Bank den fairen Wert für Covestro auf 75 EUR (Kaufen) während die UBS heute ihre Verkaufsempfehlung mit leicht angepasstem Kursziel bei 52 EUR aufrecht erhielt. Wie ist die charttechnische Situation der Aktie zu bewerten?

Abwärtstrend überwunden

Die Aktie kletterte gestern per Tagesschlusskurs über die in der jüngsten Betrachtung skizzierte Abwärtstrendlinie im Tageschart und generierte damit ein prozyklisches Kaufsignal. Heute bestätigt die Aktie (bislang) den Ausbruch aus der mehrmonatigen Konsolidierungsphase gen Norden.

So lange die Aktie nun nicht wieder per Tagesschluss unter die 55 EUR-Marke abrutscht, ist der Weg des geringsten Widerstands hier in den kommenden Tagen zunächst nordwärts Richtung 59,50 EUR. Dort befindet sich das Zwischenhoch aus dem Mai.

Wird auch diese Hürde überwunden, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei für einen Anlauf an das bisherige Jahreshoch aus dem März im Bereich um 63 EUR.

Covestro Aktie Chartanalyse Tageschart

