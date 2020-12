COVESTRO - Unternehmen erhöht die Prognose

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 47,460 € (XETRA) Covestro erhöht Ebitda-Prognose für das Geschäftsjahr 2020.Covestro erwartet für 2020 ein Ebitda zwischen 1,44 und 1,5 Milliarden EUR (bisher 1,2 Mrd. EUR).Covestro rechnet für 2020 mit einem freien operativen Cashflow von 400-550 Millionen Euro (bisher 0-300 Mio. EUR).Covestro prognostiziert für 2020 ein Mengenwachstum im Kerngeschäft zwischen minus fünf und minus sechs Prozent.Deutsche Bank erhöht Kursziel für Covestro von 57 EUR auf 63 EUR. Buy.

Quelle: Guidants News

Die Covestro-Aktie markierte im Januar 2018 ein Allzeithoch bei 95,78 EUR. Anschließend bildete die Aktie ein Doppeltop aus, das sie am 26. März mit dem Fall unter die Nackenlinie bei 81,38 EUR vollendete. Diese Topformation leitete einen Abverkauf ein, der letztlich am 16. März 2020 zu einem neuen Allzeittief bei 23,54 EUR führte.

Zu einem Tagesschlusskurs unter dem alten Allzeittief bei 24,35 EUR kam es aber nicht. Der Wert drehte Mitte März 2020 wieder nach oben. Anfang September erreichte er seinen Abwärtstrend seit Februar 2018. Am 18. September kam es zum bisherigen Rallyhoch bei 48,82 EUR. Anschließend setzte der Wert zurück. Es kam sogar zu einem überschießenden Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend.

Aber am 09. November gelang der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Seitdem legt der Aktienkurs wieder zu. Gegen 8.31 Uhr wird die Aktie auf L&S im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 5,10 % bei 49,88 EUR gehandelt.

Kurssprung als Auslöser für eine weitere Rallyphase?

Die Covestro-Aktie dürfte heute deutlich positiv in den Handel starten. Falls sie sich dabei über dem Widerstandsbereich zwischen 48,18 und 48,82 EUR etablieren kann, dann wären weitere Gewinne in Richtung 55,78 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 45,52 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 39,72 EUR drohen.

