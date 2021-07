Crash-Prophet: Börsencrash noch in diesen Sommer

Immer wieder gibt es Crash-Propheten, die den nächsten Börsencrash heraufbeschwören. Die Zeiträume mögen dabei divergieren. Zudem gibt es verschiedene Auslöser, die solche Investoren oder Analysten anführen. Natürlich ist das nichts Neues.

Immer wieder ist es jedoch bemerkenswert, wenn sich ein Crash-Prophet an eine überaus konkrete Prognose heranwagt. Jetzt gibt es beispielsweise Schlagzeilen, wonach ein Börsencrash noch in diesem Sommer stattfinden könnte. Hier ist, was Foolishe Investoren zu dieser Meinung wissen sollten.

Crash-Prophet: Börsencrash noch in diesem Sommer!

Genauer gesagt handelt es sich bei dem Crash-Propheten jetzt um Harry Dent Jr. Bekanntheit erlangte dieser Guru, als er in den 80er-Jahren den Abschwung der japanischen Wirtschaft vorausgesagt hat. Auch beim Platzen der Dotcom-Blase spielte der Analyst eine Rolle. Wenn seine Prognosen wirklich so plausibel gewesen sein sollten, dann Hut ab.

Jetzt wagt sich Harry Dent Jr. jedoch sehr weit aus dem Fenster. Seiner Ansicht nach gebe es einen Börsencrash noch in diesem Sommer. Möglicherweise sogar schon zum Ende des Monats Juli, was so ziemlich innerhalb dieser Woche sein dürfte, spätestens jedoch im September. Ein zugegebenermaßen sehr konkreter Zeitraum, wie ich finde.

Es gibt auch einige Auslöser, die für einen solchen Börsencrash sprechen sollen. So beispielsweise die Stimuluspakete, die viel Geld in teilweise marode Unternehmen fließen ließen. Das wiederum habe zu einer großen Blase in der Wirtschaft geführt, möglicherweise die größte, die wir bislang gesehen haben. Problematisch sei dabei insbesondere, dass Menschen konsequent denken würden, dass die Wirtschaft in Ordnung sei, was sie seiner Ansicht nach offenbar nicht ist.

Auch die Länge des Bullenmarktes spreche seiner Ansicht nach für einen Börsencrash und augenscheinlich auch für einen besonders großen. Der Immobilienmarkt sende ebenfalls eindeutige Signale, Häuser und Anleihen seien massiv überbewertet. Auch deshalb rät Harry Dent Jr. Investoren, Aktien in Gänze aus dem Depot zu schmeißen.

Warten wir es ab!

Per Ende Juli oder bis September kommt der nächste Börsencrash? Ich habe eine einfache Lösung für diese These: Warten wir es ab, was passiert. Grundsätzlich bin ich geneigt, eher sehr skeptisch auf solche Schlagzeilen einzugehen. Ausschließen kann ich aber natürlich auch nichts.

Foolishe Investoren sollten jedoch mit dem letztgenannten Ratschlag sehr vorsichtig umgehen: Aktien aus Angst vor einem Börsencrash aus dem Depot zu werfen könnte ein teurer Fehler sein. Wenn du langfristig orientiert von einem Unternehmen überzeugt bist, so solltest du die Aktie auch halten, wenn es volatil wird. Alles andere, wie gesagt, dürfte die Zeit zeigen. Wir sprechen uns diesbezüglich spätestens Ende September.

Der Artikel Crash-Prophet: Börsencrash noch in diesen Sommer ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images