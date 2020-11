Custodia Technology führt globale Cloud-Plattform zur Aufzeichnung von Microsoft Teams ein

Custodia Technology meldete heute die Einführung von Compliance Cloud OneSM für Microsoft Teams, nachdem die Nachfrage aus den Compliance-Abteilungen des Banken- und Finanzsektors nach einer fortwährenden Konformitätswahrung gestiegen sind.

Custodia ist ein globales Managed-Service-Unternehmen, auf das die Banken- und Finanzwelt vertraut und das mit CGS bei der Einführung von Compliance Cloud OneSM für Microsoft Teams zusammenarbeitet. CGS ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Geschäftsanwendungen, Unternehmenslernlösungen und Outsourcing und arbeitet mit Custodia zusammen, um eine sichere und stabile Cloud-Infrastruktur für Compliance Cloud OneSM anzubieten.

CTO von Custodia, Fernando Cacere, sagt: „Wir haben gesehen, dass Banken und Kunden den Einsatz von Microsoft Teams begrüßt haben, und wir haben als Vorreiter im Bereich Compliance mit Compliance Cloud OneSM für Microsoft Teams eine Lösung eingeführt, die eine umfassendere Kommunikation ermöglicht, die automatisch erfasst und im Banken- und Finanz-Compliance-Bereich überwacht werden kann.”

„CGS ist stolz, ein Teil der gemeinsamen Bestrebungen mit Custodia zu sein, um die Compliance-Herausforderungen des Banken- und Finanzsektors mit dem Einsatz von Microsoft Teams für die Zusammenarbeit aus der Ferne zu meistern. CGS ist ein führender Anbieter in Azure-Hosting- und Supportdiensten, die dabei helfen, eine Standardisierung der Compliance von Microsoft Teams im Banken- und Finanzsektor zu schaffen”, sagte Russ Ippoliti, VP of Technology Services, CGS.

Compliance Cloud OneSM wird Cloudaufnahmen mit den Analytik-, Automatisierungs- und Überwachungslösungen von Custodia in Einklang bringen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter getcompliant@custodiatechnology.com

Über Custodia Technology

Custodia bietet vollständige Ende-zu-Ende-Lösungen für den Compliance-Bereich und neben dem unabhängigen Support für Best-in-Class-Anbietertechnologien außerdem eigene Softwarelösungen für den Finanzsektor mit Teamansatz für Support und Schulung in über 100 Ländern. Erfahren Sie mehr über Custodia auf https://custodiatechnology.com

Über CGS

Seit mehr als 35 Jahren ermöglicht CGS globalen Unternehmen, regionalen Gesellschaften und Regierungsbehörden, bahnbrechende Leistungen durch Geschäftsanwendungen, Unternehmenslernlösungen und Outsourcing-Dienste zu erbringen. CGS konzentriert sich gänzlich auf die Schaffung von umfassenden Lösungen, die den komplexen, mehrdimensionalen Erfordernissen seiner Kunden nachkommen und deren wesentliche Geschäftstätigkeiten unterstützen. Das Unternehmen mit Sitz in New York City hat Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Mittleren Osten und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf www.cgsinc.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @CGSinc und LinkedIn.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201105005742/de/

Custodia Technology:



Nicola Holbrook

nicola.holbrook@custodiatechnology.com



+44 161 5132777