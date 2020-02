Cypress Semiconductor meldet Quartalsdividende

Der Halbleiterkonzern Cypress Semiconductor Corporation (ISIN: US2328061096, NYSE: CY) wird am 16. April 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,11 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Record date ist der 26. März 2020.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt der Konzern 0,44 US-Dollar je Anteilsschein aus. Somit ergibt sich basierend auf dem aktuellen Börsenkurs von 23,39 US-Dollar (Stand: 18. Februar 2020) eine Dividendenrendite von 1,88 Prozent. Der Konzern aus San José im US-Bundesstaat Kalifornien ist 1982 gegründet worden und ist auf statische RAMs und als Lieferant für Flash-Produkte spezialisiert. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 559,57 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 604,47 Mio. US-Dollar), wie am 30. Januar berichtet wurde. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Cypress Semiconductor einen Umsatz von 2,21 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,48 Mrd. US-Dollar). Wie bereits im Juni 2019 berichtet wurde, plant der Dax-Konzern Infineon die Übernahme von Cypress Semiconductor für 9 Mrd. Euro. Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursplus in Höhe von 0,26 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de