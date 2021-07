Daimler: Aktie zieht nach starken Q2-Eckdaten an – Chartbild bleibt optimistisch

Nach starken Eckdaten für das zweite Quartal ist der Aktienkurs von Daimler am Donnerstag vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz um bis zu 2,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag gestiegen. Börsianer erinnerten aber daran, dass sich die Aktien der Stuttgarter nach der positiven Überraschung von VW bereits deutlich erholt haben. Von der Chartunterstützung bei 70 Euro ging es zuletzt schon um bis zu 6 Prozent nach oben. Einige könnten also trotz guter Zahlen auch Gewinne mitnehmen, so die Börsianer.

dpa-AFX

Werbung Knock-Outs zur Daimler Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

__________________________________________________________________

onvista-Redaktion: Bei Daimler hält sich derzeit alles die Waage. Den erfreulichen Zahlen und dem Aufschwung der Autoindustrie stehen der bereits gute Lauf der Aktie und die Halbleiter-Krise gegenüber. Positiv ist, dass die Aktie die Unterstützung bei 70 Euro klar bestätigt hat. Langfristig bleibt Daimler eine solide Investmentstory, da die fundamentale Lage des Konzerns mit dem Umbau und den ambitionierten Plänen innerhalb der Mobilitätswende stimmt.

Titelfoto: nitpicker / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: ETF-Ratgeber – So finden Sie die besten Indexfonds