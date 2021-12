DAIMLER - Auf der Suche nach dem neuen fairen Wert

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 75,220 € (XETRA)

Auch zum Start der neuen Woche ist die Handelsaktivität in der Daimler-Aktie sehr hoch. Dabei überwiegen kurzfristig die Käufe und die Aktie kann im frühen Montagshandel über 1,20 % zulegen. Damit ist der Markt weiterhin darum bemüht, das Unternehmen an der Börse neu zu bewerten. Seit vergangenem Freitag ist Daimler zumindest an der Börse nicht mehr das gleiche Unternehmen. Die Aktie wurde erstmals nach der Abspaltung von Daimler Truck gehandelt, wobei es für zwei Daimler-Aktien eine Daimler-Truck-Aktie gegeben hat.

Alter Chart, "neues" Unternehmen!

Charttechnisch bringt diese Abspaltung einige Probleme mit sich. Es stellt sich die Frage, inwieweit alte Kursmuster wie Unterstützungen und Widerstände jetzt noch relevant sind. Man sollte derzeit definitiv vorsichtiger mit Marken wie dem Support bei 67,50 EUR oder den Widerstandsbereich bei 80,41 EUR umgehen.

Erschwerend kommt an dieser Stelle noch hinzu, dass die Aktie inmitten der alten Konsolidierung vom Spätsommer gehandelt wird. Das wäre selbst dann, wenn die alten Marken weiterhin relevant sind, quasi im luftleeren Raum.

Fazit: im Vorfeld der Abspaltung befand sich die Daimler-Aktie in einem Aufwärtstrend, korrigierte dort jedoch kurzfristig. Das Sentiment war grundlegend bullisch und das könnte den Aktienkurs auch aktuell stützen. Dabei wären Gewinne in Richtung 80,41 EUR möglich, während auf der Unterseite die Hoffnung besteht, dass der gesamte Preisbereich von 72-67,50 EUR weiterhin unterstützend wirkt.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)