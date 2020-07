Daimler einigt sich mit Beschäftigten auf Zugeständnisse

München (Reuters) - Im Ringen um eine Senkung der Personalkosten in der Coronakrise hat sich Daimler mit dem Betriebsrat auf Zugeständnisse der Belegschaft in Deutschland geeinigt.

Wie beide Seiten am Dienstag mitteilten, wird die Wochenarbeitszeit in Verwaltung und produktionsnahen Bereichen von Oktober an für ein Jahr um zwei Stunden ohne Lohnausgleich verringert. Für alle Beschäftigten in Verwaltung und Produktion entfalle die Ergebnisbeteiligung für das Geschäftsjahr 2020. Zudem werde das tarifliche Zusatzgeld 2021 in bezahlte freie Tage gewandelt.