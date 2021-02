Daimler - Kosten werden 2021 wieder etwas steigen

Frankfurt (Reuters) - Daimler kann die starken Kostensenkungen des vergangenen Jahres nach Worten von Vorstandschef Ola Källenius 2021 nicht wiederholen.

"Die Kosten werden wieder klettern, wenn sich die Wirtschaft erholt", sagte Källenius am Donnerstag zur Präsentation der Bilanz 2020. Einsparungen wie bei den Lohnkosten durch Kurzarbeit oder durch den Wegfall von Reisekosten ließen sich nicht wiederholen. Dennoch wolle der Konzern bei den Ausgaben diszipliniert auf der Bremse bleiben. Im vergangenen Jahr trugen die Kostensenkungen maßgeblich dazu bei, dass der Nettogewinn um fast 50 Prozent auf vier Milliarden Euro stieg.

Finanzchef Harald Wilhelm erklärte, der Konzern halte "definitiv" an seinen Mittelfristzielen fest. Bis 2025 will der Auto- und Lastwagenbauer Fixkosten, Investitionen und Entwicklungsausgaben um mehr als 20 Prozent oder rund sechs Milliarden Euro gegenüber 2019 senken. Die Pkw-Tochter Mercedes-Benz soll acht bis zehn Prozent Umsatzrendite schaffen. Das ist auch bereits die Zielvorgabe für das laufende Jahr, in dem die Marke mit dem Stern vor allem von der neuesten Generation der Luxuslimousine S-Klasse, ihrem wichtigsten und gewinnträchtigsten Produkt, profitieren kann.