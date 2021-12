DAIMLER - Kurseinbruch unter wichtige Unterstützung

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 66,720 € (XETRA)

Ausgehend von der mehrfach erfolgreich getesteten Unterstützung bei 67,27 EUR stieg die Daimler-Aktie ab Mitte September in einer weiteren Kaufwelle bis an das Kursziel bei 92,50 EUR an. Ende November wendete sich das Blatt allerdings zu Gunsten der Bären, die neben der Abspaltung von Daimler Truck auch so für Kursverwerfungen und Abgabedruck sorgten.

Gerade in der letzten Woche beschleunigte sich der Einbruch und setzt sich auch heute mit Abgaben unter die Supportmarke bei 67,27 EUR nahtlos fort. Um jetzt wieder in neutrales Gebiet steigen zu können, müsste aber nicht nur diese Marke schnell zurückerobert werden. Auch die Hürden bei 69,00 und 69,93 EUR müssten durchbrochen werden, um eine nachhaltige Erholung Richtung 72,96 und 73,54 EUR einzuleiten.

Wird das aktuelle Tief bei 66,48 EUR unterschritten - und das gilt sogar für den Fall eines Gapclose in den nächsten Stunden - dürfte die Aktie weiter bis 64,97 EUR fallen und dort einen Pullback an das alte Tief starten. Bei einem späteren Bruch der 64,97 EUR-Unterstützung sollte sich der Abverkauf dann in Richtung der Zwischenhochs aus dem Dezember des letzten Jahres bei 60,00 EUR ausweiten.

Daimler AG Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)