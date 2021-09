DAIMLER - Mittelfristige Rally möglich

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 77,400 € (XETRA)

Die Daimler-Aktie markierte am 07. Juni 2021 ein Hoch bei 80,41 USD und setzte danach zu einer Konsolidierung an. Am 21. Juli fiel der Wert auf 67,27 EUR zurück. Anschließend lief er oberhalb dieser Marke seitwärts.

Am 20. September näherte sich der Wert erneut dieser Marke an. Knapp darüber drehte er nach oben ab und setzte zu einem kurzen Sprint an. Am 24. September gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Hoch aus dem Juni. Zuletzt legte die Aktie weiter zu. Aktuell drückt sie gegen den Widerstand bei 77,44 EUR.

Kurzfristige Gewinnmitnahmen?

An diesem Widerstand könnte es zu leichten Gewinnmitnahmen und einem Rücksetzer an den gebrochenen Abwärtstrend kommen. Dieser Trend verläuft heute bei 73,65 EUR. Anschließend könnte es zu einer Rally gen 89,15 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings in den gebrochenen Abwärtstrend abfallen, dann wären erneut Abgaben in Richtung 67,27 EUR möglich.

